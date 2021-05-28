На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для девятилетней девочки с тугоухостью

Благотворительный фонд «Русфонд» 27 мая попросил помощь в сборе средств на покупку слуховых аппаратов для девятилетней Вари Дегтяревой из Кущевского района

Мама девочки Елена Дегтярева рассказала, что Варя родилась здоровой, начала говорить в срок. К четырем годам родители стали замечать, что ребенок не всегда отзывается на обращенную речь и часто переспрашивает.

В клинико-диагностическом центре Ростова врач обнаружил у Вари тугоухость 2-й степени и увеличенные аденоиды, которые могли повлиять на снижение слуха.

После удаления аденоидов пять лет девочка проходила медикаментозное лечение, но существенных результатов это не принесло. В Детской краевой клинической больнице Краснодара врач-сурдолог подтвердил тугоухость 2-й степени.

«Варя хорошо учится в школе, сидит за первой партой, пытается, если не услышит учителя, прочитать по губам. Из-за постоянного напряжения у дочки болит голова», — говорит Елена Дегтярева.

Сурдолог больницы Ольга Пыжова сообщила, что ребенок нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными слуховыми аппаратами. Врач рекомендовала приобрести их как можно скорее.