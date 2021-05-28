На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для девятилетней девочки с тугоухостью
Благотворительный фонд «Русфонд» 27 мая попросил помощь в сборе средств на покупку слуховых аппаратов для девятилетней Вари Дегтяревой из Кущевского района
Мама девочки Елена Дегтярева рассказала, что Варя родилась здоровой, начала говорить в срок. К четырем годам родители стали замечать, что ребенок не всегда отзывается на обращенную речь и часто переспрашивает.
В клинико-диагностическом центре Ростова врач обнаружил у Вари тугоухость 2-й степени и увеличенные аденоиды, которые могли повлиять на снижение слуха.
После удаления аденоидов пять лет девочка проходила медикаментозное лечение, но существенных результатов это не принесло. В Детской краевой клинической больнице Краснодара врач-сурдолог подтвердил тугоухость 2-й степени.
«Варя хорошо учится в школе, сидит за первой партой, пытается, если не услышит учителя, прочитать по губам. Из-за постоянного напряжения у дочки болит голова», — говорит Елена Дегтярева.
Сурдолог больницы Ольга Пыжова сообщила, что ребенок нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными слуховыми аппаратами. Врач рекомендовала приобрести их как можно скорее.
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При такой степени тугоухости как у Вари, инвалидность не оформляется и не полагаются льготы. Нужные слуховые аппараты стоят 154 тыс. 176 рублей. Мама девочки работает воспитателем, а папа — водитель. Так как у семьи нет таких денег, благотворительный фонд «Русфонд» запустил сбор средств на покупку аппаратов.
Сбор стартовал 27 апреля и за месяц благотворители перечислили большую часть средств. Уже собрано 115 тыс. 431 рубль, однако не хватает еще 38 тыс. 745 рублей.
Как помочь Варе?
— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.