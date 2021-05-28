В Краснодаре временно ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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В Краснодаре 1 и 2 июня ограничат движение в центре города

В Краснодаре 1 и 2 июня проведут благотворительные акции, посвященные Дню защиты детей. В связи с этим с 6:00 утра и до окончания мероприятий ограничат движение транспорта на участке улицы Гоголя от Красноармейской до Красной.

Также там установят временные дорожные знаки и ограждения. Вечером 31 мая и 1 июня эти участки улиц освободят от припаркованных машин, сообщили 27 мая в пресс-службе мэрии города.

Напомнмим, 30 мая из-за забега перекроют улицу Красную, а также запретят пересекать её с прилегающих улиц. Кроме того, движение автомобилей приостановят на участке от улицы Пушкина до Калинина/Кузнечной.

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