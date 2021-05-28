Сайт vlagere.ru упростил выбор лагеря для ребенка

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Сайт vlagere.ru собирает и сортирует предложения детских лагерей на море

На агрегаторе есть предложения отдыха в Краснодарском крае на Черном или Азовском море, а также в Турции, Болгарии и Испании. В зависимости от своих финансовых возможностей пользователи могут подобрать оптимальный отдых и лагерь на море для своих детей.

Сайт предлагает широкий выбор направлений: на нем есть лагеря для подростков с профориентацией, спортивные, футбольные, тематические, языковые лагеря и лагеря с экстремальной программой отдыха.

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На странице лагерей есть подробные описания программ, условий проживания, возможностей по трансферу, экскурсиям и развлекательной программе для ребенка. К тому же каждый вариант сопровождают отзывы других пользователей, дети которых уже отдыхали в том или ином лагере. На основании этой информации и можно будет сделать правильный выбор.

Использование vlagere.ru облегчает фильтр предложений, где можно указать возраст ребенка, сезон отдыха, страну и тип лагеря. Подобрав подходящий вариант, его можно забронировать бесплатно или уточнить дополнительно информацию по тому или иному предложению.

Во многих детских лагерях на море сейчас действует кэшбэк 50% от стоимости путевки, если она оплачена картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности «Привет Мир». На сайте такие лагеря отмечены специальным ярлыком — «Кэшбэк 50% на карту «Мир». Максимальная сумма кэшбэка за одну путевку — 20 тыс. рублей. Возврат придет на карту в течение 5 рабочих дней с момента оплаты путевки.

Азовское море Дети Курорты и туризм отдых Турция Черное море

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