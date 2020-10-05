Детские лагеря Кубани в 2020 году посетили 27 тыс. детей

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания края 5 октября обсудили организацию детского отдыха

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание и рассказал, что ежегодно в крае отдыхают десятки тысяч детей, в том числе из других регионов страны. 

«К сожалению, в текущем году в силу объективных причин, обусловленных эпидобстановкой, в крайне тяжелой ситуации оказалась вся санаторно-курортная отрасль края. А ущерб, причиненный сфере детского отдыха, мы будем компенсировать еще очень длительное время», — подчеркнул спикер. 

Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша рассказал, что детская оздоровительная кампания в этом году началась только с 1 июля. Из 109 лагерей и санаторно-курортных учреждений с круглосуточным пребыванием в этом году работали только 44. В них побывало 27 тыс. детей, среди них 6 тыс. ребят — из других регионов. При этом бюджет финансирования удалось сохранить и он составил более 2 млрд рублей. 

По словам заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Святослава Удинцева, край выделил учреждениям детского отдыха дополнительные меры экономической поддержки. Например, возместил затраты на капремонт и приобоетение оборудования для профилактики распространения коронавируса, снизил до 0,01% налог на имущество.

Юрий Бурлачко рекомендовал создать в Законодательном Собрании рабочую группу из числа депутатов, представителей органов исполнительной власти, депутатских фракций, которая детально изучит и предложит приоритетные направления по восстановлению сферы детского отдыха и оздоровления, сообщили в пресс-службе ЗСК. 

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