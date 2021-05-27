Сайт «Орелбанкс» рассказал, как выбрать банк для кредита

Партнерский Вся Россия

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Сайт «Орелбанкс» объяснил, чем удобен агрегатор кредитных организаций

Создатели сайта исходят из того, что даже если на первый взгляд условия кредитов в банках выглядят одинаково, всегда есть много нюансов и различий. Поэтому сайт «Орелбанкс» представляет самый полный список банков РФ. На нем также можно подать онлайн-заявку на кредит или микрозайм на выгодных условиях.

Сайт «Орелбанкс» создавался для максимально простого поиска кредита или микрозайма. Сотрудники ресурса ежедневно мониторят рынок банковских услуг и приводят для пользователя простой и доступный рейтинг кредитных учреждений.

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Анализ банковских продуктов от банкиров подсказывает гостям, на что обратить внимание при выборе кредитора:

  • процентная ставка и максимальный срок возможного кредитования (в том числе возможность пролонгации договора);
  • максимально возможная сумма кредита, комиссии за открытие и ведение клиентского счета;
  • возможность досрочного погашения задолженности и прочие полезные моменты.

Только после оценки своих возможностей по обслуживанию долга следует приступать к выбору наиболее выгодного предложения и оформлению заявки на кредит или микрозайм.

Вся информация о предложениях от банков и МФО представлена в списке с возможностью сравнения и фильтрации. Даже неискушенный в финансовых вопросах клиент сможет выделить нужные лично ему критерии кредита и в течение нескольких минут приступить к оформлению заявки.

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В зависимости от выбранного продукта и конкретного учреждения, клиенту понадобится паспорт, дополнительные документы, справка о доходах, банковская дебетовая карта и т.д. Сайт «Орелбанкс» — информационный ресурс и не может гарантировать одобрение заявки на кредит: это решают банкиры, исходя из конкретного заемщика и его кредитной истории.

На «Орелбанкс» есть и информация о страховых компаниях РФ и контор по оценке. На сайте можно ознакомиться с инструкцией по процедурам рефинансирования или реструктуризации действующих кредитов или выбрать выгодное предложение по ипотеке или автокредиту.

На сайте «Орелбанкс» можно оформить как небольшой микрозайм на несколько дней, так и крупный кредит на несколько лет. Чтобы не тратить время на заполнение заявок на сайтах банков и МФО, здесь можно подобрать оптимальный кредит и один раз заполнить заявку, после чего сервис сам разошлет ее во все кредитные учреждения. Сайт заявляет, что не разглашает эту информацию третьим лицам.

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