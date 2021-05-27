Власти Кубани опять продлили режим повышенной готовности, но никому не сказали

Напомним, режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае из-за коронавируса больше года назад и продлевали каждые две недели. Прежние ограничения действовали на Кубани до 27 мая.

26 мая губернатор края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 11 июня. Документ разместили на сайте краевой администрации, но не в пресс-службе, ни в соцсетях Кондратьева об этом не сообщили.

Из документа следует, что в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане страше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.