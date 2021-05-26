У самозанятых россиян не будут забирать пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью. При чём тут петиция жительницы Краснодара?

Краснодарка, которая лишилась пособий из-за блога о воспитании сына с аутизмом, рассказала 26 мая, что ПФР решил не отбирать выплаты у самозанятых

Напомним, в июле 2020 года Пенсионный фонд России обязал жительницу Краснодара Станиславу Войцеховскую вернуть 20 тыс. рублей. Женщина получала пособие по уходу за ребёнком с расстройством аутистического спектра. Требование ПФР было связано с тем, что Войцеховская вела в «Яндекс.Дзене» блог о развитии ребёнка. Она оформилась самозанятой, подключила монетизацию и заработала на канале 8,5 тыс. рублей. После решения ПФР она оплатила долг.

Подобный случай произошёл спустя несколько месяцев. Пенсионный фонд лишил мать ребёнка с инвалидностью пособий после её участия в отборе присяжных заседателей. Марине Якуниной поступила официальная выплата в 585 рублей от краевого Управления Судебного департамента. Тогда ПФР отменил решение и возобновил выплату пособий, сообщали «Свободные медиа». Станислава Войцеховская опубликовала петицию. В ней она попросила не лишать пособий родителей, которые не могут работать на полной ставке. Она предложила разрешить родителям заниматься подработкой, если их доход не превышает МРОТ.

Согласно Постановлению правительства России от 02.05.2013 г. № 397 Пенсионный фонд имеет юридические основания потребовать выплаты. Так, те, кто ухаживали за больным и выполняли любую оплачиваемую работу, лишались ежемесячной выплаты. То есть люди, которые выполняли разовые заказы — к примеру, фотографы, мастера маникюра или копирайтеры. Однако 27 февраля правительство страны внесло правки в акт. В новой редакции конкретизировали статус самозанятого. Так, выплат лишаются те граждане, деятельность которых подлежит обязательному пенсионному страхованию. То есть граждане, которые устроены на постоянную работу или индивидуальные предприниматели, которые выплачивают страховые взносы в ПФР. Самозанятые не попадают под эту категорию. Об этом сказано на официальном сайте ФНС России. Теперь эта категория людей может оформить самозанятость и работать, не опасаясь отмены пособий.