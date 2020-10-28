На Кубани увеличат налоговые отчисления с упрощенки в муниципальные бюджеты до 30-35%
28 октября депутаты ЗСК приняли ряд мер по поддержке местных бюджетов
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали изменения в законе «О бюджетном процессе в Краснодарском крае». Проект представил глава краевого минфина Сергей Максименко. Согласно документу, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Это приведет к снижению доходов местных бюджетов.
Для компенсации данных выпадающих доходов и балансировки местных бюджетов в проекте закона предлагается увеличить нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от налога, взимаемого по «упрощенке» на 10% и 15% — до 30% и 35% соответственно.
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При изменении указанных нормативов сумма дополнительных доходов составит для бюджетов городских округов порядка 2 млрд рублей, для муниципальных районов — более 1 млрд рублей.
Еще одним решением по выравниванию ситуации в местных бюджетах, возникшей в связи с пандемией, стало принятие изменений в краевой закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае».
Спикер ЗСК отметил, что с началом пандемии на федеральном и краевом уровнях были приняты решения о поддержке наиболее пострадавших секторов экономики и малого предпринимательства. Помощь оказывалась в отсрочке или отмене отдельных налоговых платежей, по отдельным налогам снижались ставки. Эти меры имели стимулирующий эффект, но поступления в бюджеты всех уровней снизились.
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«Недостаточный сбор налоговых платежей по отдельным муниципалитетам может поставить под угрозу выполнение на их территории важных соцпрограмм. Поэтому в закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» вносится требование — в 2021 году уточнить налоговый потенциал кубанских муниципалитетов в целях распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности», — прокомментировал Юрий Бурлачко.
Спикер добавил, что в нынешних условиях нужна эффективная бюджетная политика. Внесение изменений в краевые законы направлено сбалансировать местные бюджеты, что позволит в полной мере реализовывать на территории кубанских муниципалитетов важные социальные программы, поддерживать пострадавшие от пандемии отрасли экономики и социально незащищенные группы населения.
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