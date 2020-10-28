28 октября депутаты ЗСК приняли ряд мер по поддержке местных бюджетов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали изменения в законе «О бюджетном процессе в Краснодарском крае». Проект представил глава краевого минфина Сергей Максименко. Согласно документу, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Это приведет к снижению доходов местных бюджетов. Для компенсации данных выпадающих доходов и балансировки местных бюджетов в проекте закона предлагается увеличить нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от налога, взимаемого по «упрощенке» на 10% и 15% — до 30% и 35% соответственно.

Как выбрать систему налогообложения для бизнеса: В чем разница и кто поможет бесплатно

При изменении указанных нормативов сумма дополнительных доходов составит для бюджетов городских округов порядка 2 млрд рублей, для муниципальных районов — более 1 млрд рублей. Еще одним решением по выравниванию ситуации в местных бюджетах, возникшей в связи с пандемией, стало принятие изменений в краевой закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае». Спикер ЗСК отметил, что с началом пандемии на федеральном и краевом уровнях были приняты решения о поддержке наиболее пострадавших секторов экономики и малого предпринимательства. Помощь оказывалась в отсрочке или отмене отдельных налоговых платежей, по отдельным налогам снижались ставки. Эти меры имели стимулирующий эффект, но поступления в бюджеты всех уровней снизились.

Читайте также: Путин сообщил о спаде экономики и заявил о повышении НДФЛ