«Билайн» использует искусственный интеллект против телефонных мошенников
«Билайн» внедряет искусственный интеллект в сервис «Кто звонит?», который выявляет телефонных мошенников
Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в черный список с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смартфонов, но и тех, кто пользуется обычным кнопочным телефоном.
В основе большинства сервисов по выявлению и предупреждению мошеннических действий лежат так называемые черные списки — постоянно обновляемая база, куда занесены номера вероятных мошенников. Такие базы составляют на основе поступающих жалоб от людей, которым преступники уже дозвонились, а процесс занесения мошеннических номеров в такие списки может занимать до нескольких суток. Кроме того, этим сервисам сложно справиться с подменой номеров, что уменьшает возможность предупреждения реальных мошеннических действий. К тому же большинство из них работает только на смартфонах.
«Разработка хорошего приложения не заканчивается никогда»:
«Билайн» уже умеет защищать своих клиентов от нежелательных звонков, в том числе пользователей кнопочных телефонов. Развивая этот сервис, мы будем опираться на поведенческие паттерны телефонных мошенников и обеспечим сокращение времени выявления мошенников с нескольких суток до часов и даже минут. Модель, которая ляжет в основу нового решения, будет постоянно обучаться в автоматическом режиме, так что вероятность определения мошеннических действий будет увеличиваться», — сказал исполнительный вице-президент «Билайна» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.