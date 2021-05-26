«Билайн» использует искусственный интеллект против телефонных мошенников

Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в черный список с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смартфонов, но и тех, кто пользуется обычным кнопочным телефоном.

В основе большинства сервисов по выявлению и предупреждению мошеннических действий лежат так называемые черные списки — постоянно обновляемая база, куда занесены номера вероятных мошенников. Такие базы составляют на основе поступающих жалоб от людей, которым преступники уже дозвонились, а процесс занесения мошеннических номеров в такие списки может занимать до нескольких суток. Кроме того, этим сервисам сложно справиться с подменой номеров, что уменьшает возможность предупреждения реальных мошеннических действий. К тому же большинство из них работает только на смартфонах.