Власти Кубани увеличили лимит высоты зданий на побережье

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2019 года кубанские парламентарии поддержали инициативу Кондратьева по ограничению зоны застройки прибрежной полосы. Тогда ее расширили с 300 до 500 метров. Эту территорию отвели под санатории, пансионаты и детские оздоровительные лагеря. Принятый документ определял и максимальную высоту разрешенных к строительству зданий в 500-метровой зоне. Она составляла 20 метров (5–6 этажей). Новые поправки в Градостроительный кодекс предусматривают на расстоянии 100 метров от берега увеличить максимально разрешенную высоту до 21 метра. В зоне 100–300 метров от берега — до 25 метров, а на расстоянии 300–500 метров — до 30 метров. По мнению законодателей, это сформирует единый архитектурный облик курортов края и, соответственно, сделает их еще привлекательнее для туристов и инвесторов. С этой инициативой выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Документ представил руководитель регионального департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков. Губернатор отметил, что ранее в 500-метровой зоне было ограничено высотное строительство санаториев и отелей. Но их, уверен руководитель региона, тоже надо возводить красиво.

«Мы уже приняли закон о запрете жилищного строительства в 500-метровой зоне, и отельеры его оценили — земля для них стала доступнее. Теперь нам важно открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона. Если бы такую политику проводили 15 лет назад, то сейчас у нас не было бы таких высоких цен на отдых и дефицита 4- и 5-звездочных отелей. Сейчас мы должны создать условия для строительства отелей и так снизить стоимость отдыха. Те, кто расположится на первой линии, окупят вложения расстоянием, а те, кто дальше, установят ниже цены за номера, но самих номеров будет больше», — пояснил губернатор.



Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что зонирование 500-метровой полосы позволит сохранить самобытность приморских городов, и призвал коллег дальше работать над формированием их единого облика и стиля.



«Для урегулирования ситуации надо использовать не только экономические, но и законодательные рычаги. Что касается 500-метровой зоны, в которой действуют ограничения по застройке, то сегодня данная норма уже прошла испытание временем, наработана и определенная правоприменительная практика. Этот вопрос, считаю, заслуживает особого внимания и в дальнейшем», — сказал Бурлачко.



По итогам обсуждения документ был принят сразу в двух чтениях.