В Геленджике к борьбе с электросамокатами подключат полицию

Власти Геленджика 25 мая решили очистить набережную от электросамокатов в летний сезон

Накануне мэр Геленджика Алексей Богодистов провел совещание, посвященное подготовке к курортному сезону. Власти обсудили работу летних пляжей, санаториев, нелегальный джиппинг, а также — засилье электросамокатов на набережной.

По мнению администрации, востребованность этих средств передвижения часто приводит к травмированию людей. Для безопасности пешеходов и максимальной расчистки набережной от самокатов власти Геленджика решили подключить полицию, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.