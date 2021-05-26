В Геленджике к борьбе с электросамокатами подключат полицию
Власти Геленджика 25 мая решили очистить набережную от электросамокатов в летний сезон
Накануне мэр Геленджика Алексей Богодистов провел совещание, посвященное подготовке к курортному сезону. Власти обсудили работу летних пляжей, санаториев, нелегальный джиппинг, а также — засилье электросамокатов на набережной.
По мнению администрации, востребованность этих средств передвижения часто приводит к травмированию людей. Для безопасности пешеходов и максимальной расчистки набережной от самокатов власти Геленджика решили подключить полицию, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Отметим, ранее с идеей урегулировать движение электросамокатов выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Чиновник посмотрел по телевизору программу, посвященную опасности этого вида транспорта, и заявил, что нужно внести изменения в правила дорожного движения.