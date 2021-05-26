В Геленджике к борьбе с электросамокатами подключат полицию

Краснодарский край

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Власти Геленджика 25 мая решили очистить набережную от электросамокатов в летний сезон

Накануне мэр Геленджика Алексей Богодистов провел совещание, посвященное подготовке к курортному сезону. Власти обсудили работу летних пляжей, санаториев, нелегальный джиппинг, а также — засилье электросамокатов на набережной.

По мнению администрации, востребованность этих средств передвижения часто приводит к травмированию людей. Для безопасности пешеходов и максимальной расчистки набережной от самокатов власти Геленджика решили подключить полицию, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

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Отметим, ранее с идеей урегулировать движение электросамокатов выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Чиновник посмотрел по телевизору программу, посвященную опасности этого вида транспорта, и заявил, что нужно внести изменения в правила дорожного движения.

Как писали Юга.ру, летний сезон в Геленджике откроют фестивали аэродизайна и уличных театров. Их решили провести вместо традиционного карнавала, который запретил Роспотребнадзор.

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В Геленджике к борьбе с электросамокатами подключат полицию
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