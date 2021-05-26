«Ростелеком» стал цифровым партнером премии «Кардо-2021»

Партнерский Ставропольский край

Распечатать

«Ростелеком» четвертый раз выступил цифровым партнером международной премии уличной культуры и спорта «Кардо» в Пятигорске

Провайдер развернул оптическую инфраструктуру в 1,5 км и установил 23 точки доступа Wi-Fi с пропускной способностью до 1 Гб/с.

«В этом году фестиваль проводился в парке «Цветник». Для гостей и участников мероприятия это была замечательная возможность познакомиться с уникальной архитектурой и ландшафтом знаменитого курорта, а для нас — очередная нестандартная задача. Дело в том, что в центре города расположены памятники истории и культуры. Любые работы на их территории, не связанные с сохранением или реставрацией, запрещены. Наши специалисты справились без разработки грунта и установки опор, построив сеть на существующих коммуникациях, зданиях и склонах», — рассказал директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.

Премия «Кардо» организована ставропольским молодежным центром Offbeats, Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке правительства Ставропольского края. В этом году очный финал стал рекордным по количеству участников и спикеров. Его посетили 2500 человек из 11 стран мира, в том числе 30 экспертов из сфер политики, бизнеса, общественной деятельности и искусства.

Читайте также:

«Связь всегда была необходима, но в этом году она являлась стратегически важной составляющей фестиваля, так как наша премия получила статус международной. Мы довольны сотрудничеством с «Ростелекомом». Онлайн-трансляции прошли без сбоев. Четырнадцать часов эфира посмотрели более 60 тыс. человек. За время фестиваля наш пресс-центр выгрузил в сеть 50 гигабайт контента, а участники без проблем обменивались информацией и делились впечатлениями по сети», — рассказал директор всероссийской премии уличных культур и спорта «Кардо» Валентин Роботенко.

Результаты премии «Кардо» огласили на закрытии. Участники соревновались в направлениях «Стрит-проекты», «Стрит-танцы», «Стрит-спорт» по 13 номинациям, в числе которых медиа, велоэкстрим, трикинг, брейкинг, стрит-арт, воркаут, паркур, фриран, граффити и другие. Победители в каждой номинации получили награды и фирменные подарки от «Ростелекома».

«Я, честно, не ожидал, что стану лучшим. Многие ребята выступали на крутом уровне. Организацией мероприятия доволен. Очень удобно, что на площадках был Wi-Fi, я переписывался с друзьями, загружал фото и видео быстро и без тормозов», — сказал Никита Санглибаев из Ставрополя, лучший воркаутер года на «Кардо-2021».

Дворовые виды спорта Искусство Ростелеком Связь стрит-арт

Новости

В Геленджике к борьбе с электросамокатами подключат полицию
На одной из улиц Краснодара вскрыли четыре машины, разбили стекла и вырвали замки зажигания
На Кубани в ДТП с грузовиком и внедорожником пострадал 3-месячный ребенок
СК снова прекратил расследование дела о пытках током жителей Анапы в отделе МВД. Суд признал решение законным
Где в Краснодаре отключат горячую воду летом? График на июнь и июль
В Краснодаре открылась выставка «Ода архитектуре»

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
Носить пластик
24 мая, 15:45
Носить пластик
В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen

Реклама на портале