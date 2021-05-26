«Ростелеком» стал цифровым партнером премии «Кардо-2021»

Провайдер развернул оптическую инфраструктуру в 1,5 км и установил 23 точки доступа Wi-Fi с пропускной способностью до 1 Гб/с.

«В этом году фестиваль проводился в парке «Цветник». Для гостей и участников мероприятия это была замечательная возможность познакомиться с уникальной архитектурой и ландшафтом знаменитого курорта, а для нас — очередная нестандартная задача. Дело в том, что в центре города расположены памятники истории и культуры. Любые работы на их территории, не связанные с сохранением или реставрацией, запрещены. Наши специалисты справились без разработки грунта и установки опор, построив сеть на существующих коммуникациях, зданиях и склонах», — рассказал директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.

Премия «Кардо» организована ставропольским молодежным центром Offbeats, Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке правительства Ставропольского края. В этом году очный финал стал рекордным по количеству участников и спикеров. Его посетили 2500 человек из 11 стран мира, в том числе 30 экспертов из сфер политики, бизнеса, общественной деятельности и искусства.