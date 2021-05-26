«Ростелеком» стал цифровым партнером премии «Кардо-2021»
«Ростелеком» четвертый раз выступил цифровым партнером международной премии уличной культуры и спорта «Кардо» в Пятигорске
Провайдер развернул оптическую инфраструктуру в 1,5 км и установил 23 точки доступа Wi-Fi с пропускной способностью до 1 Гб/с.
«В этом году фестиваль проводился в парке «Цветник». Для гостей и участников мероприятия это была замечательная возможность познакомиться с уникальной архитектурой и ландшафтом знаменитого курорта, а для нас — очередная нестандартная задача. Дело в том, что в центре города расположены памятники истории и культуры. Любые работы на их территории, не связанные с сохранением или реставрацией, запрещены. Наши специалисты справились без разработки грунта и установки опор, построив сеть на существующих коммуникациях, зданиях и склонах», — рассказал директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.
Премия «Кардо» организована ставропольским молодежным центром Offbeats, Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке правительства Ставропольского края. В этом году очный финал стал рекордным по количеству участников и спикеров. Его посетили 2500 человек из 11 стран мира, в том числе 30 экспертов из сфер политики, бизнеса, общественной деятельности и искусства.
«Связь всегда была необходима, но в этом году она являлась стратегически важной составляющей фестиваля, так как наша премия получила статус международной. Мы довольны сотрудничеством с «Ростелекомом». Онлайн-трансляции прошли без сбоев. Четырнадцать часов эфира посмотрели более 60 тыс. человек. За время фестиваля наш пресс-центр выгрузил в сеть 50 гигабайт контента, а участники без проблем обменивались информацией и делились впечатлениями по сети», — рассказал директор всероссийской премии уличных культур и спорта «Кардо» Валентин Роботенко.
Результаты премии «Кардо» огласили на закрытии. Участники соревновались в направлениях «Стрит-проекты», «Стрит-танцы», «Стрит-спорт» по 13 номинациям, в числе которых медиа, велоэкстрим, трикинг, брейкинг, стрит-арт, воркаут, паркур, фриран, граффити и другие. Победители в каждой номинации получили награды и фирменные подарки от «Ростелекома».
«Я, честно, не ожидал, что стану лучшим. Многие ребята выступали на крутом уровне. Организацией мероприятия доволен. Очень удобно, что на площадках был Wi-Fi, я переписывался с друзьями, загружал фото и видео быстро и без тормозов», — сказал Никита Санглибаев из Ставрополя, лучший воркаутер года на «Кардо-2021».