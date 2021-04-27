«Ростелеком» договорился о сотрудничестве со здравницами Кавказских Минеральных Вод

«Ростелеком» 27 апреля подписал соглашения о сотрудничестве с двумя санаториями в Ставропольском крае

Эксперты «Ростелекома» встретились с представителями малого и крупного гостиничного бизнеса Кавказских Минеральных Вод. На встрече компания презентовала разработанные или адаптированные для туристической отрасли цифровые сервисы, такие как «Виртуальная АТС», «Wi-Fi для гостей» и «Умные экраны».

Во время мероприятия «Ростелеком» подписал соглашение об информационно-технологическом сотрудничестве с санаториями «Русь» и «Целебный нарзан», которые находятся в Кисловодске, сообщили 27 апреля в пресс-службе компании.