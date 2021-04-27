«Ростелеком» договорился о сотрудничестве со здравницами Кавказских Минеральных Вод
«Ростелеком» 27 апреля подписал соглашения о сотрудничестве с двумя санаториями в Ставропольском крае
Эксперты «Ростелекома» встретились с представителями малого и крупного гостиничного бизнеса Кавказских Минеральных Вод. На встрече компания презентовала разработанные или адаптированные для туристической отрасли цифровые сервисы, такие как «Виртуальная АТС», «Wi-Fi для гостей» и «Умные экраны».
Во время мероприятия «Ростелеком» подписал соглашение об информационно-технологическом сотрудничестве с санаториями «Русь» и «Целебный нарзан», которые находятся в Кисловодске, сообщили 27 апреля в пресс-службе компании.
«Мы уже являемся клиентами «Ростелекома». Используем интернет, с этого месяца подключили телевидение, далее планируем оборудовать цифровыми услугами конференц-зал, рассчитанный на 150 человек. Встреча понравилась. Очень заинтересовала презентация «Умных экранов». В свете того, что мы подписали соглашение о намерениях, думаю, услугу внедрим в ближайшее время», — рассказал ведущий специалист IT-отдела санатория «Целебный нарзан» Александр Попов.
Как объяснили в пресс-службе «Ростелекома», сервис «Умные экраны» — альтернатива традиционным статичным вывескам. Он привлекает потенциальных клиентов без затрат на печать полиграфии. Для запуска продукта необходимы только видеопанели и выход в интернет. Сейчас подключить «Умный экран» можно по акции за 1 рубль на первые 60 дней.
«Отраслевые продукты «Ростелекома» — это целая экосистема, которая позволяет решать разнообразные задачи от типовых до индивидуальных кейсов. Туристический бизнес сейчас переживает глобальную цифровую трансформацию и под каждую его цель у нас есть свои предложения. Наши цифровые сервисы удобны в использовании, их можно настроить удаленно, запустить одновременно в одном или сразу в нескольких регионах и управлять в реальном времени с помощью несложных веб-интерфейсов», — отметил директор по продуктам корпоративного и государственного сегментов макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Александр Данилов.
Узнать подробности о цифровых сервисах и услугах «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по телефону 8 (800) 200-30-00.