В Краснодаре на день закроют проезд для машин в районе Пушкинской площади

В Краснодаре 27 мая пройдет семинар ЗСК, минтруда и краевой общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

С 6:00 и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улице Пушкина на участке от Рашпилевской до Красной и по улице Рашпилевской от Пушкина до Советской.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в районе Пушкинской площади установят специальные временные знаки, рассказали в мэрии Краснодара 25 мая.