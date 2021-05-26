В Краснодаре на день закроют проезд для машин в районе Пушкинской площади

Краснодарский край

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В районе Пушкинской площади Краснодара 27 мая из-за мероприятия ограничат движение транспорта

В Краснодаре 27 мая пройдет семинар ЗСК, минтруда и краевой общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

С 6:00 и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улице Пушкина на участке от Рашпилевской до Красной и по улице Рашпилевской от Пушкина до Советской.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в районе Пушкинской площади установят специальные временные знаки, рассказали в мэрии Краснодара 25 мая.

Как писали Юга.ру, центр города перекрывали и 24 апреля. Тогда в Краснодаре проводили парад Кубанского казачьего войска.

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