В Краснодаре на день закроют проезд для машин в районе Пушкинской площади
В районе Пушкинской площади Краснодара 27 мая из-за мероприятия ограничат движение транспорта
В Краснодаре 27 мая пройдет семинар ЗСК, минтруда и краевой общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.
С 6:00 и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улице Пушкина на участке от Рашпилевской до Красной и по улице Рашпилевской от Пушкина до Советской.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в районе Пушкинской площади установят специальные временные знаки, рассказали в мэрии Краснодара 25 мая.
Как писали Юга.ру, центр города перекрывали и 24 апреля. Тогда в Краснодаре проводили парад Кубанского казачьего войска.
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