Коллектив майкопской «Картонтары» возобновил проведение субботников
В апреле сотрудники «Картонтары» вернулись к традиции регулярных субботников
В пресс-службе компании отметили, что это позволяет не только сплотить коллектив, но и привести в порядок рабочие места, а также облагородить территорию.
Однако ограничения из-за пандемии отложили проведение субботников. Поэтому, как только появилась возможность, сотрудники предприятия с удовольствием воспользовались поводом пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе и сделать свое предприятие чище и красивее.
23 апреля работники всех структурных подразделений ООО «Картонтара» организованно вышли на работы по благоустройству предприятия и прилегающих территорий.
Коллектив собрался на площадке хранения поддонов, где исполнительный директор Сергей Погодин сказал напутственные слова коллегам и определил фронт работ. Основной задачей субботника была сортировка поддонов и утилизация боя.
Также в рамках субботника покрасили бордюры, побелили деревья, покосили траву, обновили все металлические конструкции, обрезали сухие ветки, вымели листья, убрали технический мусор. Сотрудники «Картонтары» привели в порядок территорию заводского стадиона и территории вокруг предприятия.
В помощь им было выделено несколько единиц грузовой и погрузочной техники. В результате со всеми работами удалось справиться за два часа.