Коллектив майкопской «Картонтары» возобновил проведение субботников

В пресс-службе компании отметили, что это позволяет не только сплотить коллектив, но и привести в порядок рабочие места, а также облагородить территорию.



Однако ограничения из-за пандемии отложили проведение субботников. Поэтому, как только появилась возможность, сотрудники предприятия с удовольствием воспользовались поводом пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе и сделать свое предприятие чище и красивее.



23 апреля работники всех структурных подразделений ООО «Картонтара» организованно вышли на работы по благоустройству предприятия и прилегающих территорий.