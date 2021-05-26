Сайт «Промокодус» объяснил, как искать промокоды

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Специалисты сайта «Промокодус» рассказали о принципах действия промокодов и их агрегаторах

Покупки в интернете можно сделать выгоднее за счет промокодов. Для их использования не нужно выполнять особые условия или быть привилегированным клиентом — достаточно лишь знать, где найти актуальный промокод. На товары любых видов (от пиццы до платья) промокоды собирают сайты-агрегаторы, например, «Промокодус», где можно найти предложение по разным требованиям.

Промокод — это инструмент, которым продавец привлекает внимание к своей продукции. Получение даже небольшой скидки выглядит для покупателя очень привлекательно. Тем более что для ее получения не надо ничего делать — только найти нужный промокод на сайте-агрегаторе.

Промокод представляет собой уникальную комбинацию цифр и букв. Ее нужно вставить в специальное окно на сайте продавца в процессе покупки. Как только сайт верифицирует промокод, он покажет сниженную цену.

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Промокоды можно получать из различных источников. Во время рекламных кампаний их раздают промоутеры, так что при везении найти скидку на товар можно даже на улице. Но чаще рекламодатели рассылают предложения с промокодами в электронном виде, например, на электронную почту, в соцсети или мессенджеры. Если клиент оформляет подписку, то в новостных рассылках продавцы часто отправляют и промокоды.

Агрегаторы промокодов упрощают их получение. Каждый день там появляются десятки предложений от разных интернет-магазинов и сервисов. Некоторые посетители начинают поиск нужных товаров именно с сайта промокодов, чтобы узнать минимальную доступную стоимость и сократить время на сравнение цен у разных продавцов.

У промокодов ограниченный срок действия, обычно он указан в описании.

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