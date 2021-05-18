Число продавцов из Краснодара на AliExpress выросло в пять раз за год и к маю 2021 года превысило 1350. По числу предпринимателей регион входит в топ-5 субъектов РФ, представленных на платформе. Какие товары наиболее популярны, какую комиссию берет платформа, как выделиться среди множества продавцов — об этом и многом другом расскажут топ-менеджеры AliExpress Россия на бесплатной конференции AERO 27 мая в Краснодаре.



В 2020 году в России количество онлайн-покупок выросло на 78% и составило 830 млн заказов. Почти половина пришлась на крупные универсальные маркетплейсы — подсчитали в Data Insight. Краснодарский край в топе продавцов на AliExpress Среди маркетплейсов по аудитории, ассортименту и числу продавцов лидирует AliExpress Россия. У платформы 29,1 млн пользователей в месяц и около 26,2 млн уникальных покупателей в год. Свой товар на AliExpress продают более 200 тыс. компаний, из которых 45 тыс. — это продавцы и производители из России, а 80% из них — это малый и средний бизнес.

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Краснодарский край занял 5-е место по числу предпринимателей на AliExpress. За год число местных продавцов на AliExpress выросло в пять раз и в мае 2021 года достигло 1350. Из них 64% — ИП, 9% — самозанятые, остальные 27% — юрлица. Кроме Кубани в топ-5 регионов по числу продавцов на AliExpress входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Свердловская и Новосибирская области. Краснодарские магазины на AliExpress торгуют самыми разными товарами — какой-то местной специфики нет. Всего они разместили на маркетплейсе свыше 70 тыс. товаров — в 2,3 раза больше, чем год назад (и на 16% больше, чем в начале 2021-го). По числу местных магазинов на первых местах категории «дом и сад» (26% продавцов), «электроника и бытовая техника» (10%), «красота и здоровье» (9%), «автотовары» (9%), «спорт» (8%), «игрушки» (5%), «украшения и аксессуары» (4%), «обувь» (4%). «Темпы роста краснодарского бизнеса на маркетплейсе выше, чем во многих других регионах: еще в начале года Краснодарский край занимал 6-е место по числу продавцов на AliExpress, а сейчас уже 5-е. Мы видим большой спрос со стороны местного бизнеса на информацию о работе с маркетплейсом и специально проводим здесь конференцию, чтобы лично на них ответить. Уверены, успех краснодарских продавцов на AliExpress легко тиражируется», — отметил директор по развитию AliExpress Россия Дмитрий Селихов.

Краснодарский предприниматель Сергей Дайнеко владеет компанией «Югрост». Он открыл магазин по продаже теплового оборудования на AliExpress в октябре 2020 года и рассказал о результатах. «Продажи растут каждый месяц. За полгода мы отгрузили более 5 тыс. заказов. Раньше у меня был собственный интернет-магазин, но я перестал его развивать, так как в нынешних экономических реалиях слишком дорого обходится привлечение трафика. Маркетплейсы же всю работу по продвижению и привлечению аудитории берут на себя. Мы участвовали в акциях, которые устраивала платформа, и в те дни наши продажи увеличивались в 3–5 раз», — рассказал Дайнеко. Краснодарцы предпочитают смартфоны и роботы-пылесосы Жители Краснодара не только продают, но и покупают на AliExpress. Аналитики компании составили потребительскую онлайн-корзину краснодарцев — «АлиИндекс»: в нее вошли товары, которые пользователи приобретали на AliExpress в 2020 году чаще всего. Наибольший вес в краснодарской онлайн-корзине у смартфонов — 31% от общего объема в денежном выражении. Помощники по дому и электроприборы для красоты в краснодарском «АлиИндекс» составляют 53%.