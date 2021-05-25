Власти Краснодара объяснили, почему в Дмитриевском сквере нет света по вечерам
В мэрии Краснодара вечером 24 мая рассказали, что в Дмитриевском сквере из-за поднятия уровня грунтовых вод повредились сети электроснабжения
Напомним, благоустройство Дмитриевского сквера около Карасунских озер стартовало в мае 2020 года. Там сделали теннисные столы, светодиодную брусчатку и деревянные настилы. Обновленный сквер власти Краснодара презентовали в конце сентября.
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Вечером 23 мая 2021 года телеграм-канал «Типичный Краснодар» обратил внимание на то, что в сквере регулярно выключена подсветка памп-трека, также нет света и на самой набережной.
Местные жители уточнили, что зачастую освещение в сквере просто не включается, а плитка на набережной покрыта слоем воды.
Спустя сутки в мэрии Краснодара объяснили, в чем дело. По данным управления коммунального хозяйства и благоустройства, сети электроснабжения сквера повредились из-за поднятия грунтовых вод. Специалисты устраняют проблему.