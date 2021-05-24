На берегу Азовского моря нашли мёртвого дельфина

Фотографии мертвого дельфина, которого вынесло на берег в станице Голубицкой Темрюкского района, 22 мая прислал в редакцию Юга.ру очевидец. Он сообщил, что тело млекопитающего было покрыто каким-то черным веществом, очень похожим на нефть.

Журналист Юга.ру 24 мая связался с директором сочинского Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяной Белей, чтобы выяснить, мог ли дельфин скончаться от выбросов нефти. Изучив фотографии, она сообщила, что скорее всего это уже разложившееся тело азовки. Именно так выглядит слезающая кожа. Однако точную версию причин смерти можно сообщить при детальном изучении.

«Если присмотреться, кожа действительно выглядит не совсем типично, как будто обугленная, может быть, труп пытались поджечь. Но качество фото не позволяет делать выводы», — рассказала Белей.