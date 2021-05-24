На берегу Азовского моря нашли мёртвого дельфина

Краснодарский край

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В станице Голубицкой на берегу моря в конце мая обнаружили мертвого дельфина

Фотографии мертвого дельфина, которого вынесло на берег в станице Голубицкой Темрюкского района, 22 мая прислал в редакцию Юга.ру очевидец. Он сообщил, что тело млекопитающего было покрыто каким-то черным веществом, очень похожим на нефть.

Журналист Юга.ру 24 мая связался с директором сочинского Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяной Белей, чтобы выяснить, мог ли дельфин скончаться от выбросов нефти. Изучив фотографии, она сообщила, что скорее всего это уже разложившееся тело азовки. Именно так выглядит слезающая кожа. Однако точную версию причин смерти можно сообщить при детальном изучении.

«Если присмотреться, кожа действительно выглядит не совсем типично, как будто обугленная, может быть, труп пытались поджечь. Но качество фото не позволяет делать выводы», — рассказала Белей.

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Она также добавила, что в подобных случаях очевидцам необходимо связываться с Центром «Дельфа». Там расскажут, что нужно сделать, чтобы спасти живого дельфина. О мёртвой особи также необходимо сообщить для статистики выбросов. Специалистам центра нужно сообщить координаты места и приложить фотографии дельфина.

Если вы увидели, что дельфин попал в беду, сообщите об этом по телефону горячей линии центра «Дельфа»: 8 (938) 888-15-95.

Ранее Юга.ру писали, что в Крыму на дне моря нашли мертвых дельфинов, привязанных к камням. В республиканском Центре спасения и реабилитации морских млекопитающих предположили, что таким образом рыболовы пытаются скрыть попадание краснокнижных афалин к ним в сети.

Азовское море Браконьерство Животные смерть Темрюкский район

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