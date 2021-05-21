В Крыму обнаружили мертвых дельфинов

Крымский Центр спасения и реабилитации морских млекопитающих в середине мая сообщил, что на дне моря нашли мертвых дельфинов

Волонтеры и очевидцы обнаружили на дне моря мертвых дельфинов, привязанных к камням. Таким образом рыболовы пытаются скрыть попадание краснокнижных афалин к ним в сети, заявили 17 мая в инстаграме АНО «Безмятежное Море».

Животным вырезают спинные мышцы, языки, отрезают хвосты. За несколько лет работы Центра сотрудники зафиксировали 2 тыс. 167 выбросов дельфинов на побережье Крыма. Большинство из них погибли из-за попадания в рыболовные сети.