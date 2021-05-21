В Крыму обнаружили мертвых дельфинов

Крым

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Крымский Центр спасения и реабилитации морских млекопитающих в середине мая сообщил, что на дне моря нашли мертвых дельфинов

Волонтеры и очевидцы обнаружили на дне моря мертвых дельфинов, привязанных к камням. Таким образом рыболовы пытаются скрыть попадание краснокнижных афалин к ним в сети, заявили 17 мая в инстаграме АНО «Безмятежное Море».

Животным вырезают спинные мышцы, языки, отрезают хвосты. За несколько лет работы Центра сотрудники зафиксировали 2 тыс. 167 выбросов дельфинов на побережье Крыма. Большинство из них погибли из-за попадания в рыболовные сети.

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Пока не установлено, как используют срезанные части туловища дельфинов. В Центре предположили, что некоторые жители полуострова используют жир млекопитающих в народной медицине, а мясом кормят домашних животных. Также возможно, что они используются в качестве приманки на акулу катрана.

Центр направил отчет о результатах мониторинга в Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Напомним, в мае прошлого года на Черноморском побережье Краснодарского края нашли тела 133 дельфинов. Диагностировать причину смерти большинства из них было почти невозможно, поскольку тела находились на финальной стадии разложения.

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