В Краснодаре эвакуировали ТРЦ «ОZ МОЛЛ»

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 24 мая эвакуировали посетителей ТРЦ «ОZ МОЛЛ»

Около 12:00 паблик «Типичный Краснодар» сообщил об эвакуации посетителей торгового центра. В инстаграме «OZ МОЛЛ» рассказали, что на пульт диспетчеру МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва. На месте работают оперативные группы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отказались комментировать ситуацию журналистам, заявив, что это не в их компетенции. В УМВД по Краснодару и в краевом управлении также не стали рассказывать подробности.

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Позже администрация торгового центра сообщила о возобновлении работы и извинилась за неудобства.

«В OZ МОЛЛ была проведена тщательная проверка, и теперь он снова открыт к посещению», — рассказали в инстаграме ТРЦ.

Краснодар МЧС Полиция Происшествия Телефонный террор Торговля

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