В Краснодаре эвакуировали ТРЦ «ОZ МОЛЛ»

Около 12:00 паблик «Типичный Краснодар» сообщил об эвакуации посетителей торгового центра. В инстаграме «OZ МОЛЛ» рассказали, что на пульт диспетчеру МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва. На месте работают оперативные группы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отказались комментировать ситуацию журналистам, заявив, что это не в их компетенции. В УМВД по Краснодару и в краевом управлении также не стали рассказывать подробности.