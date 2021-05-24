В Краснодаре эвакуировали ТРЦ «ОZ МОЛЛ»
В Краснодаре днем 24 мая эвакуировали посетителей ТРЦ «ОZ МОЛЛ»
Около 12:00 паблик «Типичный Краснодар» сообщил об эвакуации посетителей торгового центра. В инстаграме «OZ МОЛЛ» рассказали, что на пульт диспетчеру МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва. На месте работают оперативные группы.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отказались комментировать ситуацию журналистам, заявив, что это не в их компетенции. В УМВД по Краснодару и в краевом управлении также не стали рассказывать подробности.
Позже администрация торгового центра сообщила о возобновлении работы и извинилась за неудобства.
«В OZ МОЛЛ была проведена тщательная проверка, и теперь он снова открыт к посещению», — рассказали в инстаграме ТРЦ.
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