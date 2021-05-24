В «Ростелекоме» сменился директор южного макрорегиона

С 1 июня 2021 года Сергей Мордасов назначен вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». На этом посту он сменит Дениса Лысова, которого назначили руководителем центрального макрорегиона компании. Приказ об этом подписал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В телеком-отрасли Сергей Мордасов работает 18 лет. В «Ростелекоме» он возглавлял Ростовский и Тамбовский филиалы, начав с менеджера участка, поэтому он знаком с деталями работы сотрудников на местах.

«Сергей — талантливый руководитель и разносторонне развитый человек, который требователен к себе больше, чем к окружающим, и всегда ориентируется на самые высокие цели. Он с радостью берется за сложные задачи. Знание процессов внутри компании, опыт в реализации масштабных социальных и деловых проектов, понимание бизнеса и открытость всему новому вселяют уверенность в его успех в качестве лидера южной команды «Ростелекома», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Под руководством Мордасова в Ростовском филиале успешно реализуется среднесрочная стратегия по охвату частного сектора: только в 2020 году по собственной инвестиционной программе «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру для 180 тыс. новых домохозяйств в области. При поддержке региональных властей филиал начал внедрять концепцию «Цифровой регион», направленную на цифровизацию ключевых отраслей. Он участвовал и в создании системы «Безопасный город», которая на единой платформе Netris собирает данные во всех 55 муниципалитетах, в том числе в отдаленных сельских районах.