В Краснодарском крае от COVID-19 умерли 78 человек за неделю

В Краснодарском крае с 17 по 23 мая зарегистрировали 653 случая COVID-19 и 78 летальных исходов

В Краснодарском крае официальное число заболевших в сутки остается стабильным на протяжении долгого времени. Оно колеблется от 90 до 100. Статистика по летальным случаям также неизменна — ежедневно на Кубани фиксируют по 10-12 умерших от COVID-19.

Так, с 17 по 23 мая в Краснодарском крае скончались 78 человек. При этом положительные тесты на коронавирус получили 653 кубанца.