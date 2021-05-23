В Краснодарском крае от COVID-19 умерли 78 человек за неделю
В Краснодарском крае с 17 по 23 мая зарегистрировали 653 случая COVID-19 и 78 летальных исходов
В Краснодарском крае официальное число заболевших в сутки остается стабильным на протяжении долгого времени. Оно колеблется от 90 до 100. Статистика по летальным случаям также неизменна — ежедневно на Кубани фиксируют по 10-12 умерших от COVID-19.
Так, с 17 по 23 мая в Краснодарском крае скончались 78 человек. При этом положительные тесты на коронавирус получили 653 кубанца.
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Всего же с начала пандемии, по официальным данным, в регионе зарегистрировали 47 тыс. 674 случая заражения, из них 95 — за последние сутки. В ковид-госпиталях региона за все время скончались 2 тыс. 934 человека.
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