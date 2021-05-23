В Краснодаре ищут мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку

Днем 21 мая мужчина преследовал 10-летнюю школьницу в подъезде ее дома, СК начал проверку

Накануне в инстаграме «Туподар™ Краснодар» опубликовали рассказ матери 10-летней девочки о том, что её ребенка преследовал неизвестный мужчина. Инцидент произошел 21 мая на Промышленной, 23. В полдень у школьницы закончились уроки, она пошла домой. У подъезда многоэтажки её догнал мужчина и попытался вместе с ней зайти в дом. Девочка осталась на улице, стала звонить в домофон, в этот момент дома была её младшая сестра.

Мужчина стоял в подъезде и ждал ребенка, что зафиксировано на камерах видеонаблюдения.

«Когда она зашла, сразу побежала по ступенькам, это ее и спасло. Он кинулся за ней, но побоялся преследовать. На камерах отчетливо видно, что он всё это время теребонит своё хозяйство и ширинка у него расстегнута. Он не догнал её, поднялся выше, излил свою гадость и вышел из подъезда», — рассказала мать девочки.

Женщина попросила помочь найти мужчину. Также родители обратились в полицию, уточнила мать девочки журналисту Юга.ру. Полиция начала проверку, написал телеканал «360».

«Я знаю, что полиция работает в круглосуточном режиме, ищут его. Надеюсь, сегодня его задержат и позвонят мне с хорошими новостями», — добавила мать ребенка. Также проверку организовал СК. Следователи устанавливают личность мужчины, рассказали 23 мая порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.