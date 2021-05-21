На юге РФ и Северном Кавказе Сбер выдал более 50 млрд рублей на новостройки

За год программы ипотечного кредитования с господдержкой Юго-Западный СберБанк выдал более 24,5 тыс. кредитов на 50 млрд рублей

«Программа Господдержка-2020, стартовавшая 20 апреля прошлого года, помогла поддержать строительную отрасль и жителей юга РФ и Северного Кавказа во время локдауна. Многие наши клиенты уже решили инвестировать в комфортные современные новостройки. Сегодня каждая шестая ипотека выдается в рамках Господдержки-2020 и около 70% продаж проходит в ЖК наших партнеров-аккредитованных застройщиков, часто предлагающих специальные условия для получения такого кредита. Активнее всего жилье по программе покупают в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Средний размер такого кредита чуть больше 2 млн рублей. Скидка на покупку квартиры в новостройке действует до 1 июля, и еще можно успеть подать заявку в Сбер и купить жилье по выгодной цене», — сказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Сегодня получить ипотеку с господдержкой на сумму от 300 тыс. до 6 млн рублей может заемщик от 21 года с минимальном стажем работы в 3 месяца и при первоначальном взносе от 15% сроком до 30 лет. Ставка по кредиту в среднем составит 5,75% годовых. Для получения ипотеки нужен визит в банк для подписания договора.

Узнать все подробности, изучить предложения застройщиков, воспользоваться ипотечным калькулятором и подать онлайн-заявку на ипотеку можно на domclick.ru.

С 20 мая сервис ДомКлик также запустил бесплатные видеоконсультации со специалистами по ипотеке. Теперь при оформлении заявки на ипотеку клиенты СберБанка могут связаться со специалистом по видео для уточнения всех деталей и нюансов по получению кредита и участию в программе Господдержка-2020.