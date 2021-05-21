В Адыгее за незаконный оборот оружия возбудили 16 уголовных дел с начала года

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 мая провел заседание Антитеррористической комиссии (АТК) и оперштаба, на котором обсудили незаконный оборот оружия и работу с подростками

Кумпилов предложил вовлекать в профилактические мероприятия и родителей школьников, чтобы не допустить трагедии , которая случилась в Казани. Министр образования Анзаур Керашев уточнил, что власти стали тщательнее искать подростков, склонных к противоправным действиям.

«Трагедия в Казани стала потрясением для всей страны. Наша задача сделать невозможным повторение подобного. Необходимо действовать по всем направлениям, вовлекать в профилактические мероприятия родителей учащихся, делать тематические публикации в СМИ и соцсетях», — отметил глава Адыгеи.

Чиновники отчитались, что проводят со школьниками и студентами тематические беседы, собрания, семинары и фестивали. Молодежь участвует во всероссийских и межрегиональных форумах. С начала года в Адыгее провели 364 профилактических культурных мероприятия, в которых участвовали более 13 тыс. человек.

Также на заседании обсудили незаконный оборот оружия. По данным МВД, в республике с января по апрель зарегистрировали 40 фактов изъятия огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По 16 случаям завели уголовные дела.

С начала года правоохранители провели около 2 тыс. проверок условий хранения гражданского оружия. За нарушения изъяли 428 единиц оружия, при этом только 64 единицы оружия граждане сдали добровольно.