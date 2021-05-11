Стрельба в казанской школе. Главное, что известно о трагедии

Утром 11 мая произошла стрельба в школе в Казани. Портал Юга.ру собрал известную на данный момент информацию

О произошедшем в школе № 175 на улице Файзи стало известно около 10:00. Изначально источник в администрации школы сообщил «Интерфаксу», что ученик пронес оружие и ранил одноклассников, погиб минимум один ученик.

Позже число жертв, по неофициальным данным, увеличилось до девяти человек. Среди погибших — восемь школьников и учитель. Источник телеканала «360» рассказал, что во время стрельбы погибла учительница начальных классов. ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники написали про 11 погибших. На кадрах, снятыми очевидцами, видно, что дети выпрыгивали из окон здания. По данным РИА «Новости», двое учеников разбились насмерть, выпрыгнув с третьего этажа.

На место ЧП выехал прокурор республики Илдус Нафиков, министр здравоохранения Марат Садыков и президент Татарстана Рустам Минниханов. В школу направили 21 бригаду скорой. Здание оцепили сотрудники Росгвардии и полиции, на место работает спецназ.

Изначально источник «Интерфакса» сообщил, что стрельбу в школе устроил 17-летний подросток. Однако телеграм-канал BAZA опубликовал другие сведения. По данным паблика, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, он окончил школу четыре года назад. Также паблик опубликовал видео задержания.

Позже появилась информация, что напавших на школу было двое. Второго стрелка ликвидировали, сообщил источник ТАСС. Однако в 11:00 МВД России опубликовало официальный комментарий по ситуации. В нем говорится об одном нападавшем, задержанном сотрудниками патрульно-постовой службы.

Всего в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, из них 52 педагога. В результате стрельбы пострадали 32 человека, их везут в больницы, рассказали ТАСС в Минпросвещения. В мэрии Казани агентству сообщили, что ограничили вход во все школы Казани. Эвакуированных детей разместили в детских садах.

Рустам Минниханов дал комментарий журналистам по ЧП в школе. По его словам, погибли семь детей — четыре мальчика и три девочки. Все они были учениками восьмого класса. Также, по данным президента республики, госпитализированы 16 человек — 12 детей и четверо взрослых. «Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили», — сообщил Минниханов.