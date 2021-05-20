Глава Лабинского района досрочно покинул должность

Краснодарский край

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Александр Симириков, почти год руководивший Лабинским районом, 20 мая уволился по собственному желанию

Симириков стал главой района 27 мая 2020 года. До этого он был замглавы Лабинска, а также занимал должность первого замглавы администрации Лабинского района.

На внеочередной сессии Совета Лабинского района, в которой принял участие вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев, Симириков сообщил о досрочном сложении полномочий. Чиновник покинул пост в связи с переходом на другую работу в органах исполнительной власти региона.

«Александр Александрович больше года возглавлял район, до этого был первым заместителем главы муниципалитета. За это время мы видим позитивные изменения в развитии территории, и такая тенденция должна сохраняться в дальнейшем. Александр Симириков показал себя грамотным управленцем, который понимает, какие вопросы стоят перед командой и как правильно их решать», — заявил Чагаев.

Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Симирикова Владимир Забураев. Нового руководителя муниципалитета определят 12 июля, сообщили 20 мая в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, до Симирикова Лабинским районом руководил сам Игорь Чагаев. Его избрали на пост в феврале 2019 года, однако уже в декабре Чагаев стал главой департамента внутренней политики Кубани, а в сентябре 2020-го — вице-губернатором.

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