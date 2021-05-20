Глава Лабинского района досрочно покинул должность
Александр Симириков, почти год руководивший Лабинским районом, 20 мая уволился по собственному желанию
Симириков стал главой района 27 мая 2020 года. До этого он был замглавы Лабинска, а также занимал должность первого замглавы администрации Лабинского района.
На внеочередной сессии Совета Лабинского района, в которой принял участие вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев, Симириков сообщил о досрочном сложении полномочий. Чиновник покинул пост в связи с переходом на другую работу в органах исполнительной власти региона.
«Александр Александрович больше года возглавлял район, до этого был первым заместителем главы муниципалитета. За это время мы видим позитивные изменения в развитии территории, и такая тенденция должна сохраняться в дальнейшем. Александр Симириков показал себя грамотным управленцем, который понимает, какие вопросы стоят перед командой и как правильно их решать», — заявил Чагаев.
Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Симирикова Владимир Забураев. Нового руководителя муниципалитета определят 12 июля, сообщили 20 мая в пресс-службе администрации Кубани.
Напомним, до Симирикова Лабинским районом руководил сам Игорь Чагаев. Его избрали на пост в феврале 2019 года, однако уже в декабре Чагаев стал главой департамента внутренней политики Кубани, а в сентябре 2020-го — вице-губернатором.