Главой Лабинского района стал Александр Симириков

Краснодарский край

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27 марта в Лабинском районе прошла инаугурация Александра Симирикова

Александр Симириков вступил в должность на 75-й сессии Совета района.

Ранее Симириков был замглавы Лабинска, а также занимал должность первого замглавы администрации Лабинского района. Курировал вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления и СМИ, организационно-кадровую работу, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

До Симирикова главой Лабинского района был Игорь Чагаев. Его избрали на пост в феврале 2019 года, однако уже в декабре 32-летний Чагаев стал руководить департаментом внутренней политики Кубани.

Лабинский район Чиновники

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