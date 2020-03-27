Главой Лабинского района стал Александр Симириков

Александр Симириков вступил в должность на 75-й сессии Совета района.

Ранее Симириков был замглавы Лабинска, а также занимал должность первого замглавы администрации Лабинского района. Курировал вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления и СМИ, организационно-кадровую работу, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

До Симирикова главой Лабинского района был Игорь Чагаев. Его избрали на пост в феврале 2019 года, однако уже в декабре 32-летний Чагаев стал руководить департаментом внутренней политики Кубани.