Главой Лабинского района стал Александр Симириков
Краснодарский край Анастасия Щеглова
27 марта в Лабинском районе прошла инаугурация Александра Симирикова
Александр Симириков вступил в должность на 75-й сессии Совета района.
Ранее Симириков был замглавы Лабинска, а также занимал должность первого замглавы администрации Лабинского района. Курировал вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления и СМИ, организационно-кадровую работу, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
До Симирикова главой Лабинского района был Игорь Чагаев. Его избрали на пост в феврале 2019 года, однако уже в декабре 32-летний Чагаев стал руководить департаментом внутренней политики Кубани.
Читайте также
«Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, любая шутка!»
В соцсетях появился фейк о штрафах и аресте за юмор про коронавирус