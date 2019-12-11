Новым директором департамента внутренней политики Кубани стал 32-летний глава Лабинского района

Распоряжение о назначении Игоря Чагаева на пост директора департамента внутренней политики подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Ранее эту должность занимал Сергей Пуликовский, который в конце ноября стал вице-губернатором Кубани.

Кто такой Игорь Чагаев

Чагаев родился в Лабинске 19 июня 1987 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2016 года занимал должность заместителя начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и информатизации, затем был начальником управления потребительской сферы и развития предпринимательства Лабинского района. После работал заместителем главы Лабинского района, а в марте 2018 года его избрали главой муниципалитета.