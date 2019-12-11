Новым директором департамента внутренней политики Кубани стал 32-летний глава Лабинского района

Краснодарский край

Распечатать

Пост директора департамента внутренней политики Краснодарского края 11 декабря занял 32-летний Игорь Чагаев

Распоряжение о назначении Игоря Чагаева на пост директора департамента внутренней политики подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Ранее эту должность занимал Сергей Пуликовский, который в конце ноября стал вице-губернатором Кубани.

Кто такой Игорь Чагаев

Чагаев родился в Лабинске 19 июня 1987 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2016 года занимал должность заместителя начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и информатизации, затем был начальником управления потребительской сферы и развития предпринимательства Лабинского района. После работал заместителем главы Лабинского района, а в марте 2018 года его избрали главой муниципалитета.

Кадровые перестановки Краснодар Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Медузы заполонили крымское побережье Черного моря. Фото и видео
Новым директором департамента внутренней политики Кубани стал 32-летний глава Лабинского района
Путин одобрил идею наказывать чиновников за хамство
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году
На Кубани разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
Новую скоростную трассу хотят построить между Краснодаром и Самарой

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале