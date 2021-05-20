В Краснодаре изменит маршрут автобус №37

Краснодарский край

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В Краснодаре с 22 мая изменится схема движения городского автобуса № 37

Автобусы, которые следуют по маршруту «улица Гассия — Кооперативный рынок» пустят по проспекту Писателя Знаменского от Гассия до Невкипелого в прямом и обратном направлениях. По обеим сторонам дороги есть по два остановочных пункта.

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На маршруте №37 в будние дни работают 14 автобусов с интервалом движения в 12 минут, по выходным — 11 автобусов, интервал — 15 минут. Действующую ранее схему движения изменили по просьбам местных жителей, объяснили 20 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писали Юга.ру, новую дорогу в микрорайоне Гидростроителей на проспекте Писателя Знаменского начали строить в мае 2020 года, чтобы снизить нагрузку на улицу Автолюбителей. В итоге к концу года там появилась двухполосная магистраль протяжённостью более 1 км — с пешеходными тротуарами и остановками общественного транспорта.

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