В Краснодаре изменит маршрут автобус №37

В Краснодаре с 22 мая изменится схема движения городского автобуса № 37

Автобусы, которые следуют по маршруту «улица Гассия — Кооперативный рынок» пустят по проспекту Писателя Знаменского от Гассия до Невкипелого в прямом и обратном направлениях. По обеим сторонам дороги есть по два остановочных пункта.

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На маршруте №37 в будние дни работают 14 автобусов с интервалом движения в 12 минут, по выходным — 11 автобусов, интервал — 15 минут. Действующую ранее схему движения изменили по просьбам местных жителей, объяснили 20 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.