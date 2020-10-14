Власти Краснодара рассказали, как будет обустроена новая дорога в микрорайоне Гидростроителей

Напомним, в июне стало известно, что в Краснодаре до конца 2020 года ограничат движение по проспекту имени Писателя Знаменского. Планируется, что там сделают двухголосную дорогу протяженностью более 1 км.

Накануне в краснодарских пабликах появилось видео краснодарца, который прошел от начала до конца участка, где идет стройка, и проинспектировал ход работ. Он обратил внимание на то, что тротуары есть не на всем протяжении дороги и не со всех сторон: где-то они резко обрываются и проходится переходить на другую сторону улицы. По словам местного жителя, на самокатах, велосипедах или с колясками местами придется выходить на проезжую часть. Велодорожек на новой дороге нет.

«На всем протяжении строительства нет ни намека на успокоение трафика, что может привести к запредельно высоким скоростям на улице и к серьезным последствиям при ДТП. После окончания работ тихая улочка в спальном районе превратится в магистраль, а именно магистралью мэрия официально именует это проект», — говорится в посте.