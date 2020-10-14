Власти Краснодара рассказали, как будет обустроена новая дорога в микрорайоне Гидростроителей
В администрации Краснодара 14 октября рассказали о проекте новой дороги на проспекте имени Писателя Знаменского
Напомним, в июне стало известно, что в Краснодаре до конца 2020 года ограничат движение по проспекту имени Писателя Знаменского. Планируется, что там сделают двухголосную дорогу протяженностью более 1 км.
Накануне в краснодарских пабликах появилось видео краснодарца, который прошел от начала до конца участка, где идет стройка, и проинспектировал ход работ. Он обратил внимание на то, что тротуары есть не на всем протяжении дороги и не со всех сторон: где-то они резко обрываются и проходится переходить на другую сторону улицы. По словам местного жителя, на самокатах, велосипедах или с колясками местами придется выходить на проезжую часть. Велодорожек на новой дороге нет.
«На всем протяжении строительства нет ни намека на успокоение трафика, что может привести к запредельно высоким скоростям на улице и к серьезным последствиям при ДТП. После окончания работ тихая улочка в спальном районе превратится в магистраль, а именно магистралью мэрия официально именует это проект», — говорится в посте.
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В телеграм-канале администрации Краснодара 14 октября объяснили, что строительство тротуаров предусмотрено по обеим сторонам дороги — рядом с новыми остановками общественного транспорта и новыми пешеходными переходами. Также сохранятся существующие тротуары возле многоквартирных домов.
«Проект строительства проспекта Писателя Знаменского был разработан одним из застройщиков микрорайона и прошел государственную экспертизу. Более того, проект обсуждался на встречах с жителями, представителями управляющих компаний и администрацией Карасунского округа», — уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Кроме того, для успокоения трафика на дороге планируют установить два светофора на улицах Невкипелого и Валерия Гассия, сообщили в пресс-службе мэрии.
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