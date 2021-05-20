Картина краснодарской школьницы попала в Третьяковскую галерею

Московский музей представил арт-объект «Искусство в космическом пространстве», созданный детьми из разных регионов страны совместно с художником и скульптором Ростаном Тавасиевым. Одной из 15 работ детей, выбранных со всей России, стала картина Юлии Хамидовой из Краснодара.

В основу цифровой экспозиции легли рисунки детей и подростков в возрасте 11–18 лет. Их отбирали на конкурсе в рамках совместной образовательной онлайн-программы по изобразительному искусству МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев Хамидова работала под онлайн-руководством Ростан Тавасиева на мастер-классах на тему космического пространства. Свои идеи Юлия воплотила в эскизах, а затем загрузила их на сайт проекта «Поколение М», чтобы побороться за показ своих работ в Третьяковской галерее. У Юлии нет специального художественного образования, но именно ее картина была выбрана из сотен других для экспозиции в Третьяковской галерее.

В день открытия выставки краснодарская школьница и другие победители конкурса были приглашены в Москву. Пока Юлия еще не определилась с будущей профессией, но хочет двигаться в творческом направлении. Специальная экспозиция «Поколения М» будет открыта в здании Новой Третьяковки до 3 июня.