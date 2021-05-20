Картина краснодарской школьницы попала в Третьяковскую галерею
МТС и Государственная Третьяковская галерея открыли первую цифровую экспозицию в рамках проекта для детей «Поколение М»
Московский музей представил арт-объект «Искусство в космическом пространстве», созданный детьми из разных регионов страны совместно с художником и скульптором Ростаном Тавасиевым. Одной из 15 работ детей, выбранных со всей России, стала картина Юлии Хамидовой из Краснодара.
В основу цифровой экспозиции легли рисунки детей и подростков в возрасте 11–18 лет. Их отбирали на конкурсе в рамках совместной образовательной онлайн-программы по изобразительному искусству МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев Хамидова работала под онлайн-руководством Ростан Тавасиева на мастер-классах на тему космического пространства. Свои идеи Юлия воплотила в эскизах, а затем загрузила их на сайт проекта «Поколение М», чтобы побороться за показ своих работ в Третьяковской галерее. У Юлии нет специального художественного образования, но именно ее картина была выбрана из сотен других для экспозиции в Третьяковской галерее.
В день открытия выставки краснодарская школьница и другие победители конкурса были приглашены в Москву. Пока Юлия еще не определилась с будущей профессией, но хочет двигаться в творческом направлении. Специальная экспозиция «Поколения М» будет открыта в здании Новой Третьяковки до 3 июня.
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«Каждый год более чем на треть увеличивается количество подростков, проходящих онлайн-обучение в рамках нашего творческого благотворительного проекта. Мы реализуем его в сотрудничестве с ведущими культурными и образовательными учреждениями РФ. Сегодня уже 30 млн детей из всех регионов прошли обучение с использованием digital-инструментов по более чем 15 направлениям творчества. 638 детей из 68 регионов, в том числе удаленных и малонаселенных, отобраны наставниками нашего проекта для дальнейшего обучения и продолжают развитие под руководством мастеров. Третий год МТС и Третьяковская галерея по итогам художественного онлайн-конкурса делают выставку работ одаренных ребят в стенах галереи», — сказал президент МТС Вячеслав Николаев.
«Многолетнее сотрудничество с МТС позволило создать для детей в рамках проекта «Поколение М» систему творческих лифтов в изобразительном искусстве, дав ребятам со всей РФ возможность, бесплатно учиться у лучших педагогов и представить свои работы в Третьяковской галерее. В этом году мы не только предложили участникам нестандартную тему для творчества, но и привлекли к проекту Тавасиева, который вдохновил участников на создание эскизов для цифрового объекта. Мы ожидаем, что нестандартный формат экспозиции вызовет живой интерес аудитории», — подчеркнула гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
«Космос сам по себе — это произведение искусства. Дополнить его какими-либо деталями — задача непростая даже для опытных художников, поэтому в мастер-классах я постарался по максимуму поделиться ресурсами своего воображения, чтобы вывести ребят на самую высокую орбиту! На мой взгляд, они отлично справились с заданием, предложив глубокие идеи. Надеюсь, одержав победу в таком масштабном конкурсе, они осознали, что звезды гораздо ближе, чем кажутся, а сила фантазии позволяет дотянуться до них рукой», — сказал Тавасиев.