Краснодарские школьницы стали финалистами всероссийского фотокросса «Поколение Мира»

МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» подвели итоги федерального фотоконкурса

Конкурс входил в благотворительный проект «Поколение М». Работы двух школьниц из Краснодара вошли в сотню лучших снимков РФ и будут представлены на фотовыставке «Поколение М: Поколение Мира», посвященной 75-летию Победы. 10-летняя Даша Алябьева и 14-летняя Арина Чепурко представили серию фотографий, передающих атмосферу мирного времени на контрасте со снимками военного времени. Кроме учебы в школе девочки много занимаются дополнительно: Даша осваивает основы видеоблогинга, Арина изучает фотоискусство. Обе мечтают увидеть свои работы в профессиональном оформлении на большой выставке.

Для участия в конкурсе школьницы посетили бесплатный мастер-класс по фото, организованный МТС в сентябре 2019 года, и поучаствовали в фотокроссе «Поколение Мира», который был приурочен к 80-летию начала Второй мировой войны. Сотни юных фотографов по всей стране одновременно вышли с камерами на улицы в своих городах с целью за 24 часа запечатлеть современный быт РФ со всеми уникальными особенностями и колоритом. За день было загружено более 2 тыс. уникальных снимков, из которых мастера проекта «Поколение М» выбрали 100 лучших. В их числе оказались и снимки краснодарских школьниц, которые теперь займут свое место на федеральной фотовыставке.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая МТС вместе с творческими объединениями, бизнес-корпорациями и федеральными и региональными органами власти.