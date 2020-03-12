Краснодарские школьницы стали финалистами всероссийского фотокросса «Поколение Мира»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» подвели итоги федерального фотоконкурса

Конкурс входил в благотворительный проект «Поколение М». Работы двух школьниц из Краснодара вошли в сотню лучших снимков РФ и будут представлены на фотовыставке «Поколение М: Поколение Мира», посвященной 75-летию Победы.

10-летняя Даша Алябьева и 14-летняя Арина Чепурко представили серию фотографий, передающих атмосферу мирного времени на контрасте со снимками военного времени. Кроме учебы в школе девочки много занимаются дополнительно: Даша осваивает основы видеоблогинга, Арина изучает фотоискусство. Обе мечтают увидеть свои работы в профессиональном оформлении на большой выставке.

Для участия в конкурсе школьницы посетили бесплатный мастер-класс по фото, организованный МТС в сентябре 2019 года, и поучаствовали в фотокроссе «Поколение Мира», который был приурочен к 80-летию начала Второй мировой войны. Сотни юных фотографов по всей стране одновременно вышли с камерами на улицы в своих городах с целью за 24 часа запечатлеть современный быт РФ со всеми уникальными особенностями и колоритом.

За день было загружено более 2 тыс. уникальных снимков, из которых мастера проекта «Поколение М» выбрали 100 лучших. В их числе оказались и снимки краснодарских школьниц, которые теперь займут свое место на федеральной фотовыставке. 

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая МТС вместе с творческими объединениями, бизнес-корпорациями и федеральными и региональными органами власти.

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В проекте объединены идеи развития творческо-интеллектуальных способностей детей и помощи в лечении тяжелобольных ребят. На сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все интернет-активности МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 млн рублей, они направлены на помощь 57 детям.

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