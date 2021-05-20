В Краснодарском драмтеатре представят новый спектакль

Краснодарский край

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Краснодарский театр драмы имени Максима Горького в конце мая выпустит спектакль «Тропами Василия Теркина»

Режиссер Елена Журавлева определила жанр своей постановки как драматический концерт. Она сделала синтез поэмы Александра Твардовского и документальных текстов и песен военных лет в современной аранжировке. Как сообщает пресс-служба театра, особое внимание в спектакле уделили главам поэтического произведения, которые не рассматриваются в школьной программе по литературе.

В спектакле заняты: Татьяна Корякова, Руслан Копылов, Евгений Женихов, Евгения Белова, Виктория Лукина, Асир Шогенов, Иван Романюк.

Премьерные показы пройдут 25, 26 мая и 23 июня в 19:00 на открытой сцене во внутреннем дворе. Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение — 12+.

Как писали Юга.ру, ранее в Краснодарском драмтеатре представили новый спектакль «Три сестры» по одноименной пьесе Антона Чехова.

Афиша Краснодара Краснодар Театры

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В Краснодарском драмтеатре представят новый спектакль
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