В Краснодарском драмтеатре представят новый спектакль
Краснодарский театр драмы имени Максима Горького в конце мая выпустит спектакль «Тропами Василия Теркина»
Режиссер Елена Журавлева определила жанр своей постановки как драматический концерт. Она сделала синтез поэмы Александра Твардовского и документальных текстов и песен военных лет в современной аранжировке. Как сообщает пресс-служба театра, особое внимание в спектакле уделили главам поэтического произведения, которые не рассматриваются в школьной программе по литературе.
В спектакле заняты: Татьяна Корякова, Руслан Копылов, Евгений Женихов, Евгения Белова, Виктория Лукина, Асир Шогенов, Иван Романюк.
Премьерные показы пройдут 25, 26 мая и 23 июня в 19:00 на открытой сцене во внутреннем дворе. Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение — 12+.
Как писали Юга.ру, ранее в Краснодарском драмтеатре представили новый спектакль «Три сестры» по одноименной пьесе Антона Чехова.