В репертуаре Краснодарского драмтеатра появился новый спектакль

В Краснодарском драмтеатре 18 мая состоялась премьера спектакля «Три сестры» по одноименной пьесе Антона Чехова

Постановку представили на открытой сцене — во внутреннем дворе. Как сообщает пресс-служба театра, новая локация позволила выстроить сложное, многоплановое и постоянно трансформирующееся пространство, в котором органично сочетается эффектная сценография и естественный ландшафт театрального сада.

Режиссером адаптации выступила Мария Селедец (Санкт-Петербург). Она представила зрителям синтез классической пьесы драматурга и современных размышлений о творчестве и актуальности текстов Чехова.

В спектакле заняты Олеся Богданова, Евгения Белова, Анастасия Поддубная, Георгий Хадышьян, Анна Еркова, Алексей Сухоручко, Ирина Хруль, Евгений Женихов, Татьяна Башкова, Михаил Дубовский, Александр Крюков, Алексей Мосолов, Филипп Душин, Роман Бурдеев, Екатерина Бушина.

Премьерные показы состоятся 20 мая, а также 1, 2, 16, 17 и 25 июня в 19:00. Билеты есть в продаже. Возрастное ограничение — 12+.