В администрации Владикавказа появился круглосуточный многоканальный дежурный центр
«Ростелеком» 19 мая сообщил, что создал систему круглосуточной многоканальной телефонной связи для администрации Владикавказа
На базе сервиса «Виртуальная АТС» представители «Ростелекома» развернули 10 каналов связи и объединили их с номерами экстренных служб.
Теперь жители Владикавказа смогут позвонить дежурному оператору по телефону 8 (8672) 33-38-12, сообщить о проблемах и получить помощь от соответствующей службы. Оператор центра единовременно может обрабатывать до шести звонков.
«В числе вопросов, обсуждавшихся на недавно прошедшей рабочей встрече временно исполняющего обязанности главы Республики Сергея Меняйло с вице-президентом «Ростелекома» на Юге Денисом Лысовым, была поднята и проблема отсутствия в администрации Владикавказа круглосуточной дежурной службы. А аварии и происшествия в городе имеют свойство случаться и в нерабочее время. Мы приняли просьбу как руководство к действию и в течение трех рабочих дней развернули систему круглосуточной телефонной связи для дежурной службы города», − отметил директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» Евгений Гальцев.
Во всех ведомствах, с которыми будет связываться оперативный центр, установили SIP-телефоны, которые подключены к цифровой АТС на облачной платформе «Ростелекома».
«Помимо существующих номеров контакт-центра города и Единой дежурно-диспетчерской службы обращения жителей города будут приниматься круглосуточно и по номеру дежурной службы нашей администрации. Это, безусловно, увеличит результативность реагирования на обращения граждан. Жители Владикавказа могут обращаться в администрацию города в любое время суток для решения возникающих вопросов или за консультациями», − отметил исполняющий обязанности главы Владикавказа Алан Коцоев.
Как писали Юга.ру, в середине мая вице-президент «Ростелекома» и врио главы Северной Осетии обсудили развитие республики, а в конце февраля «Ростелеком» автоматизировал контрольно-надзорную деятельность властей региона.