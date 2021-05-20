В краснодарском посёлке Прогресс полтора месяца давали горячую воду по графику, а потом совсем отключили

Краснодарский край

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Жители краснодарского посёлка Прогресс 19 мая рассказали порталу Юга.ру, что им отключили горячую воду и неизвестно, когда вернут

Поселок Прогресс с одноимённым жилым комплексом находится в поселке Березовом Прикубанского округа Краснодара. Местный житель Владимир Збитнев обратился 19 мая в редакцию портала Юга.ру и рассказал, что в домах с населением более 6,5 тыс. человек полностью отключили горячую воду.

Объявления о прекращении подачи воды появились в первых числах апреля. Холодную воду жителям оставили, а горячую решили давать по расписанию с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00. Но из этого времени 1,5-2 часа вода шла ржавая и чуть теплая. 12 мая жителям сообщили, что горячую воду им отключат полностью.

Проблемы с водоснабжением случились из-за того, что департамент по недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра) не продлил лицензию МУП совхоз «Прогресс». Организация проходит процедуру банкротства. Решением суда конкурсное имущество — водонапорные башни и сети — передали МУП «Водоканал». В муниципальное пользование передали и котельную.

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Жители поселка писали коллективные жалобы в разные инстанции. Они обращались в Роспотребнадзор, краевую администрацию, мэрию Краснодара, Госжилинспекцию и управление делами президента. Конкретного ответа на вопрос, когда вернут горячую воду, краснодарцы не получили.

В Госжилинспекции сообщили, что МУП совхоз «Прогресс» собирается оспаривать в Арбитражном суде решение об отказе продлить лицензию, холодная вода подается круглосуточно, а горячая — по графику, чтобы не накопилась задолженность за газ.

По словам Збитнева, в мэрии Краснодара на жалобу об отсутствии горячей воды также ответили, что она продолжает идти по графику и предложили обратиться напрямую в МУП совхоз «Прогресс».

Также 19 мая с жителями поселка встретился депутат гордумы Максим Онищенко. Журналисту Юга.ру пересказали содержание встречи. Онищенко сообщил, что поставка горячей воды должна начаться с августа. Депутат заявил, что при перебоях с холодной водой пришлёт жителям бочку питьевой воды и пообещал потравить клещей в округе.

Редакция портала Юга.ру попыталась выяснить, когда жителям поселка вернут горячую воду. Журналист позвонила в администрацию Прикубанского круга, там ответа не дали и посоветовали обратиться в департамент городского хозяйства и ТЭК. В ведомстве комментировать ситуацию по телефону отказались. В Роспотребнадзоре попросили отправить официальный запрос. Дозвониться в МУП совхоз «Прогресс» не удалось.

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В пресс-службе мэрии Краснодара в течение дня не смогли подготовить комментарий. Но вечером по этому поводу высказался сам глава города Евгений Первышов. В эфире радио «КП-Краснодар» чиновник заявил, что власти «активно занимаются» этой проблемой, подача горячей воды возобновится после передачи котельной на баланс города.

«Этой проблемой мы активно занимаемся, сельхозпредприятие сейчас проходит процедуру банкротства. В рамках действующего законодательства приоритетное право на объекты жизнеобеспечения имеет муниципалитет», — объяснил Первышов.

По его словам, все необходимые документы готовятся, примерные сроки возобновления подачи горячей воды жители узнают в ближайшее время.

Банкротство Водоснабжение Евгений Первышов ЖКХ Краснодар Роспотребнадзор

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В краснодарском посёлке Прогресс полтора месяца давали горячую воду по графику, а потом совсем отключили
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