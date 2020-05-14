«Магнит» вошел в мировой рейтинг крупнейших публичных компаний от Forbes

Лидерами рейтинга в 2020 году стали китайские банки ICBC, China Construction Bank, а также американский банк JPMorgan Chase. В список попали 23 российских представителя. На первом месте среди них — «Газпром» (32-е место в рейтинге Forbes), далее идут «Роснефть» (53-е место) и «Лукойл» (99-е место). Также в список вошли «Норильский никель», «Сбербанк», «Аэрофлот», «Северсталь» и другие.

«Магнит» занял в рейтинге 1537-е место из 2000 и 18-е место среди российских компаний, попавших в список. Следует отметить, что это единственная компания-ретейлер из отечественных, попавшая в рейтинг.

Авторы рейтинга указали на то, что в 2020 году у большинства компаний из Forbes — Global 2000 снизилась рыночная стоимость по сравнению с предыдущим годом из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако в издании подчеркнули, что в списке есть и те, кто, несмотря на пандемию, «переживают рост». Среди них Amazon, Alibaba, Walmart и Zoom.