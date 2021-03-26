В Краснодаре избили водителя скорой помощи, потому что он перекрыл дорогу в ожидании больного

Краснодарский край

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В Краснодаре во дворе многоэтажного дома 26 марта мужчина избил водителя машины скорой помощи

Утром в краснодарских пабликах появилось видео, на котором очевидцы сняли конфликт водителя скорой помощи с водителем машины Skoda.

На записи слышно, как сотрудник скорой помощи просит водителя легковушки сдать назад и объехать его, потому что скоро будут выносить больного. В ответ на это мужчина несколько раз с силой ударил по двери машины медиков, затем вытащил водителя, ударил его и повалил на землю.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что сообщение о драке на улице Лавочкина поступило в полицию в 1:29. Сейчас полицейские проводят проверку.

Ранее Юга.ру уже неоднократно рассказывали о нападениях на медицинских сотрудников. Например, в 2019 году в Новороссийске пьяный пациент избил врача скорой помощи и угрожал натравить бойцовскую собаку. Год назад другого новороссийца суд отправил в колонию на полтора года за то, что он ударил фельдшера по лицу.

В январе 2021-го в Ейске два парня избили водителя скорой, потому что он мешал им воровать бензин.

Здравоохранение Краснодар Медицина Полиция

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В Краснодаре избили водителя скорой помощи, потому что он перекрыл дорогу в ожидании больного
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