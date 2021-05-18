На набережной Новороссийска появился новый арт-объект

Краснодарский край

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Набережную Новороссийска к курортному сезону украсили граффити с рыбами, плавающими в облаках

Новый арт-объект появился в районе четвертой очереди на территории рекреационной зоны «Кристалл», которую построили в этом году. Протяженность пляжа — 642 метра, сообщила 17 мая газета «Наша».

Художники творческой студии Stenaclub изобразили на стенах морских обитателей, плавающих в облаках. Авторы проекта уверены, что летом арт-объект станет хорошей фотозоной для отдыхающих и излюбленной зоной горожан.

«Фантазийная тематика выполнена в нежных тонах и гармонично сочетается с пейзажем вокруг», — написали авторы граффити в своем инстаграме.

Напомним, граффити хотят разрисовать фасад кинотеатра «Болгария» в Краснодаре. Сейчас там уже есть одно изображение, которое создали ко Дню космонавтики.

Граффити Искусство Курорты и туризм Новороссийск отдых

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