На набережной Новороссийска появился новый арт-объект

Набережную Новороссийска к курортному сезону украсили граффити с рыбами, плавающими в облаках

Новый арт-объект появился в районе четвертой очереди на территории рекреационной зоны «Кристалл», которую построили в этом году. Протяженность пляжа — 642 метра, сообщила 17 мая газета «Наша».

Художники творческой студии Stenaclub изобразили на стенах морских обитателей, плавающих в облаках. Авторы проекта уверены, что летом арт-объект станет хорошей фотозоной для отдыхающих и излюбленной зоной горожан.

«Фантазийная тематика выполнена в нежных тонах и гармонично сочетается с пейзажем вокруг», — написали авторы граффити в своем инстаграме.