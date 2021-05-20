В Краснодаре AliExpress проведет бесплатную конференцию для малого бизнеса

Партнерский Краснодарский край

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27 мая в Краснодаре пройдет конференция от команды AliExpress Россия о работе производителей и продавцов Краснодарского края на маркетплейсе

Спикеры расскажут о специфике рынка онлайн-торговли юга РФ, о том, как выйти на маркетплейс, получить поддержку и субсидии от AliExpress, продавать без комиссии, продвигать товары и экономить на логистике. Предприниматели Кубани поделятся опытом торговли на маркетплейсе.

Участие в конференции бесплатное. Организаторы считают, что оно будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, владельцам, руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи. Конференцию планируют провести в офлайн- и онлайн-форматах.

Как бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress:

Спикеры:

  • директор по развитию AliExpress Россия Дмитрий Селихов,
  • директор и собственник «Югрост» Сергей Дайнеко,
  • руководитель сервиса экспресс-доставки «Магнит» Софья Леина,
  • руководитель департамента по региональным продажам «Почты России» Виталий Нотченко,
  • руководитель направления развития платформы для продавцов AliExpress Россия Герман Ваймер,
  • эксперт по логистике AliExpress Россия Виталий Селезнев,
  • руководитель направления бизнес-поддержки локальных продавцов AliExpress Россия Валерия Никулина.

Узнать о событии подробнее, посмотреть программу и зарегистрироваться можно здесь.

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