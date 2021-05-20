В Краснодаре AliExpress проведет бесплатную конференцию для малого бизнеса
27 мая в Краснодаре пройдет конференция от команды AliExpress Россия о работе производителей и продавцов Краснодарского края на маркетплейсе
Спикеры расскажут о специфике рынка онлайн-торговли юга РФ, о том, как выйти на маркетплейс, получить поддержку и субсидии от AliExpress, продавать без комиссии, продвигать товары и экономить на логистике. Предприниматели Кубани поделятся опытом торговли на маркетплейсе.
Участие в конференции бесплатное. Организаторы считают, что оно будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, владельцам, руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи. Конференцию планируют провести в офлайн- и онлайн-форматах.
Как бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress:
Спикеры:
- директор по развитию AliExpress Россия Дмитрий Селихов,
- директор и собственник «Югрост» Сергей Дайнеко,
- руководитель сервиса экспресс-доставки «Магнит» Софья Леина,
- руководитель департамента по региональным продажам «Почты России» Виталий Нотченко,
- руководитель направления развития платформы для продавцов AliExpress Россия Герман Ваймер,
- эксперт по логистике AliExpress Россия Виталий Селезнев,
- руководитель направления бизнес-поддержки локальных продавцов AliExpress Россия Валерия Никулина.
Узнать о событии подробнее, посмотреть программу и зарегистрироваться можно здесь.