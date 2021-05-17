В Краснодаре заменят больше остановок, чем планировали

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 16 мая рассказали, сколько остановочных комплексов заменят в городе до конца года

Напомним, в марте городские власти пообещали заменить 33 автобусных остановки. Менять конструкции и отвечать за их содержание будут компании, которые выиграли конкурс.

В пресс-службе мэрии 16 мая сообщили, что на остановках автобусов и троллейбусов в 2021 году обновят 47 комплексов — на 14 больше, чем планировали ранее. В первую очередь заменят те, которые просили жители. Уже заменили 30 павильонов.

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Новые остановки установили по следующим адресам:

  • по ул. Чонгарской — на пересечении с ул. Октябрьской и в районе дома № 286;
  • по ул. Московской — на пересечении с ул. Жигулёвской в районе дома № 148;
  • по ул. Средней — на пересечении с ул. Екатеринодарской;
  • по ул. Октябрьской — в районе домов № № 16, 44 и 93;
  • по ул. им. Грибоедова — на пересечении с ул. Полевой;
  • по ул. Кореновской — на пересечении с 1-мЛиговским проездом;
  • по ул. Российской — на пересечении с ул. Большевистской;
  • по ул. Дальней — на пересечении с ул. Гаражной;
  • по ул. Алма-Атинской — в районе домов № № 78 и 85;
  • по ул. Кожевенной, 44;
  • по ул. Скорняжной, 45;
  • по ул. Уральской, 37;
  • по ул. Героев Разведчиков, 17;
  • по Проспекту Чекистов, 4;
  • по ул. Ярославской, 26;
  • по ул. им. Гусника;
  • в районе аэропорта;
  • по ул. Благоева 17/1

Все остановочные комплексы соответствуют единому стилю. Еще около 50 новых павильонов с рекламными конструкциями планируют установить на трамвайных остановках. В их чило войдут улицы Ставропольская и проспект Чекистов.

Благоустройство Краснодар Общественный транспорт

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