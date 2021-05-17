В Краснодаре заменят больше остановок, чем планировали

В мэрии Краснодара 16 мая рассказали, сколько остановочных комплексов заменят в городе до конца года

Напомним, в марте городские власти пообещали заменить 33 автобусных остановки. Менять конструкции и отвечать за их содержание будут компании, которые выиграли конкурс.

В пресс-службе мэрии 16 мая сообщили, что на остановках автобусов и троллейбусов в 2021 году обновят 47 комплексов — на 14 больше, чем планировали ранее. В первую очередь заменят те, которые просили жители. Уже заменили 30 павильонов.