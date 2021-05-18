Яндекс запустил бесплатное такси для подопечных благотворительных фондов в Краснодаре и Ростове
Социальный проект «Яндекса» «Помощь рядом» уже работает в Южном федеральном округе
Теперь благотворительные фонды, которые помогают маломобильным людям в Краснодаре и Ростове-на-Дону, смогут бесплатно перевозить своих подопечных на такси.
Подопечных фондов и их сопровождающих перевозят водители из таксопарков — партнеров сервиса «Яндекс Go». Все водители имеют высокий рейтинг, а перед участием в «Помощи рядом» проходят специальный инструктаж.
Сейчас «Помощь рядом» сотрудничает с восьмью благотворительными фондами в Южном федеральном округе. Это «Движение вверх», «Добрый-Юг», «Подарок ангелу», «Спина бифида», «Клуб добряков», «Галчонок», «Огромное сердце» и «Хрупкие люди».
«У этих детей нет времени на карантин»:
«Наш фонд заботится о людях с особенностями развития. Многие из наших подопечных нуждаются в постоянной реабилитации. Чтобы занятия принесли результат, важно посещать их регулярно. Бесплатное такси позволяет не думать о том, как добраться до реабилитационного центра и обратно. «Помощь рядом» не просто помогает нам с транспортом, но и повышает качество жизни наших подопечных и их семей», — сказала руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Дана Руднева.
Поездки оплачиваются из средств «Яндекса» и пожертвований пользователей. Поддержать проект может каждый — достаточно включить округление в приложении «Яндекс Go». Тогда стоимость каждой поездки на такси будет округляться в большую сторону до числа, кратного десяти. Например, если поездка стоит 142 рубля, с карты будет списано 150 рублей. Разница пойдет на оплату такси для маломобильных людей.
«Этот город — я»:
«В основе проекта лежит идея системной благотворительности. Помогать другим готовы многие, но не все понимают, как это сделать. Мы предлагаем простой и понятный способ — округление. Отчисляя небольшую сумму с каждой поездки, пользователи «Яндекс Go» дарят свободу передвижения маломобильным людям в разных городах страны. Сам «Яндекс» каждый месяц переводит в фонд «Помощи рядом» 5 млн рублей», — рассказала руководитель «Помощи рядом» Ольга Никитушкина.
Яндекс запустил «Помощь рядом» в марте 2020 года. Сейчас проект организует бесплатные поездки на такси в 16 городах РФ. За последние полгода подопечные благотворительных фондов совершили более 37 тыс. поездок. В проекте участвует свыше 23 тыс. водителей. «Яндекс» также предоставляет некоммерческим организациям бесплатный доступ к своим сервисам для бизнеса и выдает гранты на размещение социальной рекламы — это тоже часть проекта «Помощь рядом».