Социальный проект «Яндекса» «Помощь рядом» уже работает в Южном федеральном округе

Теперь благотворительные фонды, которые помогают маломобильным людям в Краснодаре и Ростове-на-Дону, смогут бесплатно перевозить своих подопечных на такси.



Подопечных фондов и их сопровождающих перевозят водители из таксопарков — партнеров сервиса «Яндекс Go». Все водители имеют высокий рейтинг, а перед участием в «Помощи рядом» проходят специальный инструктаж.



Сейчас «Помощь рядом» сотрудничает с восьмью благотворительными фондами в Южном федеральном округе. Это «Движение вверх», «Добрый-Юг», «Подарок ангелу», «Спина бифида», «Клуб добряков», «Галчонок», «Огромное сердце» и «Хрупкие люди».

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«Наш фонд заботится о людях с особенностями развития. Многие из наших подопечных нуждаются в постоянной реабилитации. Чтобы занятия принесли результат, важно посещать их регулярно. Бесплатное такси позволяет не думать о том, как добраться до реабилитационного центра и обратно. «Помощь рядом» не просто помогает нам с транспортом, но и повышает качество жизни наших подопечных и их семей», — сказала руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Дана Руднева.



Поездки оплачиваются из средств «Яндекса» и пожертвований пользователей. Поддержать проект может каждый — достаточно включить округление в приложении «Яндекс Go». Тогда стоимость каждой поездки на такси будет округляться в большую сторону до числа, кратного десяти. Например, если поездка стоит 142 рубля, с карты будет списано 150 рублей. Разница пойдет на оплату такси для маломобильных людей.