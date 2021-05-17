Последние звонки в школах Краснодара пройдут только для выпускных классов и с ограничениями

На планёрке 17 мая власти Краснодара рассказали, когда закончится учебный год в городских школах и как пройдет последний звонок

Учебный год в Краснодаре завершится в пятницу 21 мая. До этой даты проведут всероссийские проверочные работы для учеников 5-8 классов, контрольные работы по предметам по выбору для девятиклассников, выставят все итоговые отметки, рассказал директор департамента образования Алексей Некрасов.

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С понедельника 24 мая начнутся выпускные экзамены и будут работать пришкольные лагеря. В связи с военными сборами, учебный год для юношей 10 классов продлится дольше — до 15 июня. Из-за ковидных ограничений военные сборы пройдут непосредственно на базе школ, мальчики будут заниматься стрельбой из пневматического оружия.

В субботу 22 мая для школьников проведут последние звонки. Линейки начнутся в 8:30 и продлятся около 40 минут. Из-за большого количества учеников в некоторых школах сделают по две линейки. При этом в очном формате последние звонки пройдут только для выпускников: четвероклассников, девятиклассников и одиннадцатиклассников. В них примут участие около 36,8 тыс. школьников и 9,5 тыс. родителей.

«Я хотел бы обратиться к родителям и попросить приходить на линейку в ограниченном составе. Возможно, приглашать от семьи одного человека, чтобы не собирать на территории школ большое количество взрослых», — отметил Алексей Некрасов.

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Также чиновник сказал, что традиционно после последнего звонка школьники пойдут гулять в парки и скверы, а в Краснодар могут приехать дети из соседних районов Кубани. Некрасов попросил в праздничный день усилить меры безопасности в местах массового скопления детей.