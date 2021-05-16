ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» в последнем матче сезона

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

16 мая футбольный клуб «Краснодар» на выезде сыграл у «Ростова» в заключительном матче сезона-2020/21

Южное дерби в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги завершилось со счетом 1:3 в пользу гостей. При этом все мячи забили «быки»: ворота хозяев поразили Кристоффер Оллссон (45 минута), Вандерсон (60) и Кайо (97), а Юрий Газинский в концовке первого тайма забил автогол.

После этого матча команда Виктора Ганчаренко поднялась на десятое место. Донской клуб остановился на девятой строчке турнирной таблицы.

Колонка спортивного аналитика Артура Каратая:

Чемпионом России досрочно стал «Зенит», а «Спартак» сегодня сыграл боевую ничью с «Ахматом» (2:2) и завоевал серебро. Таким образом, питерский клуб и «красно-белые» в следующем сезоне представят Россию в Лиге чемпионов. «Локомотив» взял бронзу и получил путевку в Лигу Европы, а казанский «Рубин» и «Сочи» выступят в Лиге конфедераций.

«Краснодар» же повторил свой самый неудачный результат за всё время выступления в чемпионате России: в прошлый раз «быки» завершили игровой год в нижней половине турнирной таблицы в сезоне-2012/13 — тогда южный клуб также остановился на десятом месте.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что в начале апреля «Краснодар» уволил главного тренера Мурада Мусаева после того как с начала 2021 года «черно-зеленые» проиграли шесть из восьми матчей, пропустив при этом 20 мячей.

РПЛ ФК «Зенит» ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» ФК «Ростов» ФК «Рубин» ФК «Сочи» ФК «Спартак» Футбол

Новости

ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» в последнем матче сезона
В Сочи начали цвести апельсин, калина, яблони и снежноцвет
В Сочи отдыхающие устроили перестрелку из-за парковки
Синоптики прогнозируют на Кубани жару до 33 °С
В Краснодарском крае за неделю зафиксировали 82 смерти от COVID-19
На Кубани произошел пожар на маслозаводе

Лента новостей

Краснодарская Ночь музеев-2021: самое интересное — в Инстаграме
14 мая, 16:00
Краснодарская Ночь музеев-2021: самое интересное — в Инстаграме
Как закаляется сталь
12 мая, 14:20 Партнерский
Как закаляется сталь
Будни металлургического завода в Абинске
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале