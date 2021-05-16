ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» в последнем матче сезона

Южное дерби в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги завершилось со счетом 1:3 в пользу гостей. При этом все мячи забили «быки»: ворота хозяев поразили Кристоффер Оллссон (45 минута), Вандерсон (60) и Кайо (97), а Юрий Газинский в концовке первого тайма забил автогол.

После этого матча команда Виктора Ганчаренко поднялась на десятое место. Донской клуб остановился на девятой строчке турнирной таблицы.

Чемпионом России досрочно стал «Зенит», а «Спартак» сегодня сыграл боевую ничью с «Ахматом» (2:2) и завоевал серебро. Таким образом, питерский клуб и «красно-белые» в следующем сезоне представят Россию в Лиге чемпионов. «Локомотив» взял бронзу и получил путевку в Лигу Европы, а казанский «Рубин» и «Сочи» выступят в Лиге конфедераций.

«Краснодар» же повторил свой самый неудачный результат за всё время выступления в чемпионате России: в прошлый раз «быки» завершили игровой год в нижней половине турнирной таблицы в сезоне-2012/13 — тогда южный клуб также остановился на десятом месте.