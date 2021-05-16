В Краснодарском крае за неделю зафиксировали 82 смерти от COVID-19

Напомним, оперативный штаб Кубани в марте прекратил публиковать сводку с данными о пациентах, умерших в красных зонах, в которой были указаны пол, возраст, место жительства и сопутствующие болезни. При этом с начала апреля в регионе сохраняется стабильная статистика по летальным исходам — ежедневно фиксируют по 11-12 случаев. Таким образом, более месяца оперштаб еженедельно регистрирует от 80 до 82 смертей среди пациентов ковид-госпиталей.

Так, с 10 по 16 мая в Краснодарском крае скончались 82 больных COVID-19. Официальная статистика говорит, что с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 2 тыс. 856 человек.

Всего на Кубани зарегистрировали 47 тыс. 21 зараженных ковидом, из них 93 — за последние сутки. Больше всего новых случаев заражения накануне выявили в Краснодаре (+21), Сочи (+10) и Анапе (+8). В больницах находятся 1 тыс. 8 пациентов, на дому лечатся 1 тыс. 383 человека.