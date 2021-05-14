Власти Кубани регулярно посещали стройку детсада в Кореновске, утром его проверила вице-губернатор Минькова. В обед он загорелся

Портал Юга.ру собрал всё, что известно о ходе строительства нового детского сада в Кореновске, где днем 14 мая начался крупный пожар

В микрорайоне № 10 Кореновска днем загорелось здание нового детского сада. Учреждение общей площадью более 11 тыс. кв. метров возводили в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость работ оценивалась в 412,3 млн рублей.

Изначально строительство планировали завершить в 2020 году. Саму стройку подробно освещали в кубанских СМИ. Так, например, в марте интернет-портал «Кубань 24» сообщил, что в детсаду будет плавательный бассейн. А глава департамента строительства Владимир Вареха (его уволили в этом году) рассказал, что готовность объекта составляет 15% и отставания от графика нет. В мае «Кубанские новости» заверили читателей, что новый детский сад откроется «в скором времени».

Осенью стройку посетили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко, который похвалил дизайн объекта (детсад стилизован под замок). «Сегодня мы говорим о том, что он [детский сад] должен быть достроен до конца года. По-другому эта картинка останется картинкой, а картинки никому не нужны», — процитировал ТАСС руководителя региона.

В 2021 году, однако, власти региона заявили о «достаточно большом» объеме работ, который еще предстоит выполнить. И назвали новые сроки. Строительство собрались завершить в июле, в августе получить разрешение на ввод в эксплуатацию, чтобы с осени его могли посещать дети, писали в апреле «Кубанские новости». «Здесь еще достаточно большой объем работы, но темпы набрали хорошие. Надо сделать акцент на отделке и закончить кровлю. По документам детсад готов наполовину, по факту выполненных работ — гораздо больше. По этому объекту и так затянули сроки, нужно закончить его быстро и качественно, чтобы в сентябре сюда зашли дети», — отметил Андрей Алексеенко. В сюжете телеканала «Кубань 24» объяснили, что сроки строительства затянулись из-за пандемии и погодных условий.

Утром 14 мая, за три часа до пожара, в пресс-службе краевой администрации отчитались, что вице-губернатор Анна Минькова проинспектировала строительство соцобъектов в Кореновске. Затянувшиеся сроки в этот раз объяснили тем, что прежний подрядчик не исполнил взятые на себя обязательства. Сейчас готовность объекта высокая, и 1 сентября детский сад откроется, отметила замглавы региона. «Анна Минькова поручила уделить особое внимание обеспечению безопасности учащихся — как антитеррористической, так и пожарной, эпидемиологической», — проинформировали в пресс-службе. Вице-губернатор сказала, что учреждение даст большие возможности для разностороннего развития детей.

В 13:49 стало известно о пожаре на объекте. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Прокуратура начала проверку, в ходе которой выяснит, как соблюдались правила пожарной безопасности на объекте. «Ранее прокуратурой района принимались меры как к действующему подрядчику, так и к предыдущему, а также к администрации района за нарушение сроков проведения работ», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. К моменту публикации новости огонь охватил площадь в 800 кв. метров. Пожарным удалось остановить распространение пламени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.