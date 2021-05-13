В Анапе собираются отправлять дроны со спасательными кругами на помощь тонущим

Краснодарский край

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Власти Анапы 13 мая предложили использовать квадрокоптеры для доставки спасательных кругов тонущим в море

В Анапе планируют использовать новый способ помощи тонущим людям. Спасатели будут подвешивать ненадутые спасательные круги к квадрокоптерам и отправлять их терпящим бедствие в море. Эту технологию создали в военном технополисе «Эра» совместно с учеными из Российской академии наук.

Разработку начнут тестировать ориентировочно через неделю, что а дежурить на пляжах курорта дроны-спасатели начнут уже в этом сезоне, сообщили 13 мая в пресс-службе администрации Анапы.

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Так как представленные дроны способны обучаться за счет нейросетей, в будущем они смогут работать без управления инструктором. Квадрокоптеры будут патрулировать берег, выявлять людей, которым нужна помощь, и сбрасывать им круг. При этом дроны будут анализировать погодные условия, чтобы с учетом ветра и других явлений сбрасывать круг в радиусе одного-двух метров от тонущего, рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе технополиса «Эра».

Военный инновационный технополис «Эра» открылся в Анапе в 2018 году. На его базе разместились более 30 предприятий, среди которых крупные концерны, такие как «Калашников» и «Сухой», а также исследовательские стартапы. Они занимаются реализацией инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений.

Так, сотрудники технополиса представили президенту России Владимиру Путину платформу для саперских ботинок, которая берет на себя удар от взрывной волны.

Анапа Василий Швец Наука Спасение Технологии Черное море

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В Анапе собираются отправлять дроны со спасательными кругами на помощь тонущим
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