В Анапе собираются отправлять дроны со спасательными кругами на помощь тонущим

В Анапе планируют использовать новый способ помощи тонущим людям. Спасатели будут подвешивать ненадутые спасательные круги к квадрокоптерам и отправлять их терпящим бедствие в море. Эту технологию создали в военном технополисе «Эра» совместно с учеными из Российской академии наук.

Разработку начнут тестировать ориентировочно через неделю, что а дежурить на пляжах курорта дроны-спасатели начнут уже в этом сезоне, сообщили 13 мая в пресс-службе администрации Анапы.