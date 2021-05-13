В Анапе собираются отправлять дроны со спасательными кругами на помощь тонущим
Власти Анапы 13 мая предложили использовать квадрокоптеры для доставки спасательных кругов тонущим в море
В Анапе планируют использовать новый способ помощи тонущим людям. Спасатели будут подвешивать ненадутые спасательные круги к квадрокоптерам и отправлять их терпящим бедствие в море. Эту технологию создали в военном технополисе «Эра» совместно с учеными из Российской академии наук.
Разработку начнут тестировать ориентировочно через неделю, что а дежурить на пляжах курорта дроны-спасатели начнут уже в этом сезоне, сообщили 13 мая в пресс-службе администрации Анапы.
Так как представленные дроны способны обучаться за счет нейросетей, в будущем они смогут работать без управления инструктором. Квадрокоптеры будут патрулировать берег, выявлять людей, которым нужна помощь, и сбрасывать им круг. При этом дроны будут анализировать погодные условия, чтобы с учетом ветра и других явлений сбрасывать круг в радиусе одного-двух метров от тонущего, рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе технополиса «Эра».
Военный инновационный технополис «Эра» открылся в Анапе в 2018 году. На его базе разместились более 30 предприятий, среди которых крупные концерны, такие как «Калашников» и «Сухой», а также исследовательские стартапы. Они занимаются реализацией инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений.
Так, сотрудники технополиса представили президенту России Владимиру Путину платформу для саперских ботинок, которая берет на себя удар от взрывной волны.