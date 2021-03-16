В Новороссийске лоцман упал в море во время высадки с судна и погиб

Краснодарский край

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14 марта в водах морского порта в Новороссийске погиб человек

В 21:40 в акватории Новороссийского морского порта, в районе фарватерных буев, 61-летний лоцман пересаживался с судна на катер. Он упал в море. Его смогли спасти и достали из воды. Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

Следователи организовали проверку и устанавливают сейчас причину случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ 15 марта.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2019 года в Туапсе произошла похожая ситуация. Лоцман упал и утонул, пытаясь без страховки перейти с борта танкера на буксир.

Новороссийск Следственный комитет смерть Судоходство Черное море

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